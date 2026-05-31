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La mañana del sábado quedó marcada por un hecho que generó una profunda conmoción en Caleta Olivia y en toda la familia policial de Santa Cruz. Un grave incidente vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 12 dejó al subcomisario Gastón Trujillo, actual subjefe de la Unidad de Prevención Barrial de Caleta Olivia, internado en estado crítico y luchando por su vida en el Hospital Zonal.

A más de 24 horas del siniestro, la preocupación crece entre sus seres queridos, compañeros de trabajo y vecinos de la región, quienes siguen minuto a minuto la evolución de su estado de salud. Mientras tanto, las redes sociales se transformaron en un espacio de acompañamiento colectivo donde cientos de personas expresan mensajes de aliento y elevan plegarias por su recuperación.

El accidente se produjo durante las primeras horas del sábado en la Ruta Provincial N° 12, a aproximadamente cinco kilómetros de Cañadón Seco. Por causas que son materia de investigación, una motocicleta y un automóvil protagonizaron una colisión de extrema violencia que obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

Trujillo es subjefe de la Unidad de Prevención Barrial. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Según trascendió, el alerta fue recibido alrededor de las 08:20 horas en la guardia de Bomberos. De inmediato, una dotación de la División Cuartel 16° se dirigió al lugar a bordo de la autobomba móvil. En apoyo también intervino personal de la División Cuartel 18°, que acudió con la unidad móvil para colaborar en las tareas de asistencia y rescate.

Al arribar al sector donde se produjo el siniestro, los equipos de emergencia encontraron una escena compleja. El automóvil involucrado había terminado a unos quince metros de la banquina y en su interior permanecía atrapada una persona, lo que obligó a los rescatistas a actuar con rapidez y precisión.

Los bomberos desplegaron un operativo de extracción utilizando equipamiento especializado para inmovilizar a la víctima. Entre los elementos empleados se encontraban cuello ortopédico, tabla rígida de transporte, inmovilizadores laterales y mantas térmicas, herramientas fundamentales para evitar mayores lesiones durante el rescate.

Para ese momento, el ocupante de la motocicleta, identificado como Gastón Trujillo, ya había sido trasladado de urgencia al Hospital Zonal debido a la gravedad de las heridas sufridas. La otra persona involucrada también fue entregada al personal sanitario y derivada en ambulancia para recibir atención médica.

El estado en el que quedó la moto. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse detalles preocupantes sobre el cuadro clínico del efectivo policial. Fuentes consultadas indicaron que Trujillo habría sufrido una fractura craneal y múltiples traumatismos como consecuencia del impacto. Incluso debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en un intento por estabilizar su delicado estado de salud.

La situación generó una fuerte repercusión dentro de la Policía de Santa Cruz, donde el subcomisario es ampliamente conocido por su trayectoria y desempeño al frente de tareas preventivas en la ciudad del norte santacruceño.

Sin embargo, más allá de los partes médicos y de la preocupación institucional, hay un aspecto que comenzó a cobrar una enorme fuerza durante las últimas horas: el acompañamiento de la comunidad.

El otro vehículo quedó completamente destrozado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Desde distintos puntos de la provincia comenzaron a multiplicarse cadenas de oración, mensajes de esperanza y publicaciones destinadas a brindar apoyo a Trujillo y a su familia en este difícil momento. Compañeros de la fuerza, vecinos, amigos y personas que lo conocen por su labor cotidiana hicieron sentir su respaldo a través de las redes sociales.

Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el publicado por un camarada de la institución, quien escribió: “Señor ten misericordia por mi colega amigo. Dios derrame tu bendición sobre la salud de Gabriel Trujillo. Vamos, comando. Vos podés”.