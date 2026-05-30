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El subcomisario Gabriel Trujillo, efectivo de la Policía de Santa Cruz, permanece internado en estado crítico en el Hospital Zonal de Caleta Olivia luego de protagonizar un grave accidente vial este sábado por la mañana sobre la Ruta Provincial N° 12, en el tramo comprendido entre los sectores conocidos como La Chivería y la Difunta Correa, antes del ingreso a Cañadón Seco.

De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 7:40 de la mañana, cuando una motocicleta y otro vehículo colisionaron por causas que continúan siendo materia de investigación judicial y pericial.

El oficial se trasladaba en motocicleta con destino a cumplir un servicio adicional cuando se produjo el impacto.

El parte médico confirmó fractura de cráneo y sangrado cerebral

Según pudo conocer este medio a través de fuentes médicas, Trujillo presenta un cuadro de extrema complejidad. El parte firmado por la doctora Maldonado indica que sufrió fractura de cráneo, fractura orbital y sangrado cerebral, además de politraumatismos derivados del siniestro.

El médico a cargo de la Unidad de Terapia Intensiva, doctor Acosta, informó que el efectivo fue ingresado al quirófano durante la mañana para una intervención de urgencia.

De acuerdo a la información brindada desde el centro de salud, su estado es reservado y su evolución permanece bajo observación permanente de los profesionales del hospital.

Se espera que durante la jornada los familiares reciban un nuevo informe médico oficial sobre su evolución clínica.

Cómo fue el choque sobre la Ruta Provincial 12

Las primeras actuaciones permitieron establecer que, tras la colisión, uno de los vehículos terminó desplazado hacia la banquina y volcó, quedando finalmente apoyado nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Cuando los equipos de emergencia arribaron al lugar encontraron al conductor del automóvil atrapado dentro del rodado, mientras que el motociclista permanecía tendido a varios metros de la zona del impacto.

Ambos involucrados fueron asistidos por personal sanitario y trasladados para recibir atención médica, aunque el cuadro de mayor gravedad corresponde al subcomisario.

En el lugar trabajó personal de Accidentología Vial, efectivos policiales de la zona norte y equipos de emergencia, quienes realizaron las primeras pericias para reconstruir la mecánica del siniestro.

Los investigadores buscan determinar si ambos rodados circulaban en el mismo sentido al momento del impacto y establecer las circunstancias precisas que derivaron en la colisión.

El oficial se dirigía a realizar un servicio adicional

Fuentes policiales confirmaron que Trujillo se dirigía a cumplir un adicional al momento del accidente.

El dato tomó relevancia entre sus compañeros, quienes permanecieron durante toda la mañana en el Hospital Zonal acompañando a la familia mientras avanzaba la intervención quirúrgica.

El caso volvió a poner en foco las condiciones de traslado hacia algunos servicios adicionales que se prestan en sectores alejados de los centros urbanos, particularmente en áreas vinculadas a yacimientos y empresas privadas de la zona.

Cadena de oración y acompañamiento

A través de redes sociales, distintas expresiones de acompañamiento se multiplicaron durante las últimas horas.

Entre ellas, el espacio Interfe Santa Cruz difundió un mensaje convocando a una cadena de oración por la recuperación del subcomisario.

“Nos unimos en oración por la vida y la pronta recuperación de Gabriel Trujillo, quien sufrió un grave accidente de tránsito y permanece atravesando un delicado momento de salud”, expresaron en una publicación difundida este sábado.

Se aguardan resultados de pericias y evolución médica

Mientras continúa la investigación para determinar cómo ocurrió el accidente sobre la Ruta Provincial 12, la principal atención permanece puesta en el estado de salud del subcomisario internado en el hospital de Caleta Olivia.

Las próximas horas serán determinantes tanto para conocer los resultados preliminares de las pericias accidentológicas como para contar con un nuevo parte médico sobre la evolución del efectivo policial.