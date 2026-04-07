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Vecinos de Caleta Olivia comenzaron una colecta de firmas en el cementerio local con el objetivo de exigir mayores medidas de seguridad ante reiterados hechos de vandalismo y robos.

La iniciativa es encabezada por Carmen Ceballos, quien dialogó con La Opinión Austral desde el lugar, donde explicó que el pedido apunta directamente a las autoridades municipales.

Vecinos reclaman daños en nichos, bóvedas y sepulturas. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

“El objetivo de esta colecta es apelar a la buena voluntad del intendente y los concejales para que arbitren medios de seguridad para nuestro cementerio”, expresó.

Según detalló, los hechos vandálicos se repiten desde hace tiempo y afectan tanto a las placas como a las sepulturas. “Venimos hace mucho tiempo sufriendo vandalismo en relación a las placas de nuestros difuntos y a las sepulturas en sí”, señaló.

En ese sentido, remarcó el estado de abandono del predio: “Nuestro cementerio es muy grande y está muy abandonado. Está abierto por todos lados, no tiene iluminación suficiente y no hay ningún tipo de control”.

Los daños suceden desde hace tiempo. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Ceballos también sostuvo que el personal actual no alcanza para cubrir la extensión del lugar: “Las personas que pueden estar en la administración no van a dar abasto con semejante espacio”.

La vecina indicó que el reclamo busca, además de visibilizar la problemática, obtener respuestas concretas por parte del Ejecutivo y el Concejo Deliberante. “Con todo respeto, exigimos a nuestros gobernantes que, partiendo de la base de que somos contribuyentes cumplidores, se ocupen y nos ofrezcan soluciones para el respeto de nuestros seres queridos”, manifestó.

Durante la jornada, la recolección de firmas se realizará en dos turnos, por la mañana y por la tarde de 15 a 17 horas. Hasta el momento ya superaba el centenar de adhesiones. “Tenemos más de 100 firmas, mucha gente ha venido y sigue llegando. Es un tema que nos involucra a todos”, aseguró.

Una de las sepulturas dañadas en el cementerio de Caleta Olivia, reflejo de los reiterados hechos de vandalismo que motivaron el reclamo de vecinos por mayor seguridad. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Además, destacó que son numerosos los vecinos afectados por los robos y daños. “Hay muchísimos damnificados. Esto viene pasando hace mucho tiempo, pero cuando no te toca, no te movés”, reflexionó.

Finalmente, adelantó que el objetivo es presentar el petitorio en las próximas horas ante las autoridades locales. “Mañana miércoles vamos a entregar las notas. Tengo fe de que el intendente y los concejales van a tomar cartas en el asunto”, concluyó.