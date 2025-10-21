Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Caleta Olivia se reunió este martes en el Monumento al Obrero Petrolero, conocido como El Gorosito, para pedir justicia por Nahuel Franco Marcial, el joven de 18 años que fue víctima de un violento ataque a balazos el pasado domingo en el barrio 17 de Octubre.

Durante la tarde del martes trascendió que el joven sufrió muerte cerebral y ante esta noticia, una gran cantidad de personas se autoconvocaron para expresar su dolor y exigir respuestas. En los videos a los que tuvo acceso La Opinión Austral, se observa a grupos de jóvenes con carteles que rezan “Justicia por Nahuel” .

Los familiares y amigos de la víctima primero encendieron velas afuera del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, luego marcharon hacia El Gorosito y finalmente se trasladaron hasta la Comisaría Primera, donde continuaron con el reclamo. Según pudo saber este medio, durante la movilización se vivieron momentos de tensión, con un clima de malestar y angustia generalizada.

Algunos manifestantes se desplazaron en motos y la Policía permaneció en el lugar para evitar incidentes.

FOTOS: TAMARA CHAILE / LA OPINIÓN AUSTRAL

Fuentes del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” confirmaron a La Opinión Austral que Nahuel Marcial, de 18 años, sufrió muerte cerebral a causa de la herida de bala que recibió en la cabeza la noche del domingo. El hecho ocurrió en las inmediaciones del playón deportivo del barrio 17 de Octubre, donde el joven fue hallado gravemente herido por la Policía.

FOTOS: TAMARA CHAILE / LA OPINIÓN AUSTRAL

El caso generó una fuerte conmoción en la ciudad y abrió una compleja investigación con posibles vínculos gremiales.

Se entregó un sospechoso y buscan a un cómplice

De acuerdo con fuentes policiales, el presunto autor del disparo sería T.P., hijo de un conocido dirigente sindical petrolero, quien se entregó voluntariamente este martes por la tarde. Permanece detenido mientras la Policía busca a un cómplice que continúa prófugo.

El propio Omar Pratt, padre del sospechoso, negó públicamente la participación de su hijo y denunció que tanto su vivienda como el edificio del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables Santa Cruz fueron atacados a balazos horas después del hecho.

En su descargo, Pratt afirmó que lo sucedido fue “lamentable” y pidió “que Dios haga un milagro en la vida de Nahuel”, aunque sostuvo que su hijo “no fue quien disparó”.

Caleta Olivia, marcada por la violencia

La balacera que dejó a Nahuel Marcial en estado crítico se suma a una serie de hechos violentos que sacuden a Caleta Olivia en 2025. En lo que va del año, la ciudad fue escenario del asesinato de Roberto Argel en febrero, el femicidio de Antonella Aybar en mayo y el crimen del ciudadano paraguayo Jorge Brunaga Ojeda en octubre.

Mientras la comunidad clama justicia en las calles, las autoridades mantienen un hermetismo prudente sobre los avances de la causa, que sigue en manos de la División de Investigaciones (DDI) y del Juzgado de Instrucción Penal local.