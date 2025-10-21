Los disturbios se registraron luego de la movilización que había iniciado en el Monumento al Obrero Petrolero, El Gorosito, donde la comunidad se reunió para reclamar justicia por Nahuel.

Según pudo saber La Opinión Austral, un grupo de manifestantes se dirigió hasta la Comisaría Segunda, al enterarse de que allí estaría detenido T.P., el presunto autor del disparo, hijo de un dirigente sindical petrolero.

En los videos que se viralizaron en redes sociales, se puede ver a jóvenes arrojando piedras contra la seccional policial, mientras se escuchan disparos y gritos en medio del caos. La zona fue rápidamente rodeada por patrulleros.

Según informó Canal 2 de Caleta Olivia, toda la fuerza policial se encontraba parapetada en el barrio Unión, donde está ubicada la comisaría, y que se pidieron refuerzos ante el riesgo de nuevos enfrentamientos.

En los alrededores, sobre la arteria que conduce a la Escuela N° 13, se concentraron decenas de jóvenes —muchos en motos y vehículos— que permanecieron en el lugar durante varios minutos, mientras continuaban los disturbios.

El reclamo

Horas antes, la comunidad de Caleta Olivia había protagonizado una numerosa marcha para exigir justicia por Nahuel. El recorrido incluyó una vigilia con velas frente al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, una concentración en El Gorosito y finalmente una manifestación frente a la Comisaría Primera, donde ya se había registrado un fuerte clima de tensión.

El caso de Nahuel Franco Marcial conmocionó a toda la ciudad y mantiene a los investigadores trabajando bajo estricta reserva. El joven fue baleado en el barrio 17 de Octubre el domingo pasado y desde entonces permanece internado. Según trascendió este martes, tendría muerte cerebral.

La Policía continúa con la búsqueda de un segundo sospechoso que estaría implicado en el hecho, mientras la comunidad exige respuestas ante una escalada de violencia urbana que no da tregua en Caleta Olivia.