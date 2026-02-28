La crisis económica que atraviesa la Argentina golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables y empuja a miles de familias a situaciones límite. La pérdida de empleo, el aumento del costo de vida y la dificultad para acceder a alimentos y servicios básicos obligan a muchos a recurrir a la ayuda solidaria. Frente a este contexto, se multiplican las historias de personas que migran dentro del país en busca de oportunidades laborales, con la esperanza de reconstruir su vida y garantizar un futuro digno para sus familias.

Tal es el caso de José Luis Barrera, de 39 años oriundo de Entre Ríos, que llegó hace ocho meses al sur argentino con la esperanza de construir un futuro mejor para sus hijos. Viajó primero a Comodoro Rivadavia donde vive su padre, junto a sus dos de sus tres hijos y luego se trasladó a Caleta Olivia en busca de trabajo. Sin embargo, desde entonces permanece desocupado y atraviesa una situación extrema: para poder alimentarlos, debe revolver la basura y depende de la ayuda solidaria de vecinos.

“No quiero que me regalen las cosas. Quiero una oportunidad laboral a cambio de alimentos para mis chicos”, expresó con firmeza.

Barrera contó que estuvo alojado en el barrio 2 de Abril, en la casa de conocidos. La otra cara, solidaria, de los vecinos del barrio apuntado en los últimos días por la ola de crímenes e inseguridad en Santa Cruz. “La gente te da una mano hasta cierto tiempo, pero un trabajo cambiaría todo”, afirmó a Canal 2.

Días atrás, Barrera se apostó en el acceso norte de Caleta Olivia para hacer dedo y regresar a Comodoro Rivadavia, para llevar las donaciones que consiguió para sus hijos.

Barrera, días atrás “hizo dedo” para llevar las donaciones a sus hijos.

El hombre explicó que vino al sur con dos de sus tres hijos, desde Entre Ríos. El mayor no está con él. “Vinimos primero a Comodoro. Estuvimos en Caleta pero mis chicos tuvieron que volver a Comodoro para regularizar su situación y los papeles en la escuela. Están con mi papá y yo tengo que llevarles el alimento”, relató.

José comentó, que la madre de los chicos los abandonó hace mucho tiempo y él tiene legalmente la tenencia. “Yo me hago cargo de ellos. Como padre no puedo bajar los brazos”, sostuvo

Además, indicó que su padre es diabético y no puede consumir cualquier tipo de comida. “Lo que sobra en una familia, nosotros lo limpiamos, pero esto no es vida. Quiero cambiar mi situación”, expresó.

Sobre su experiencia laboral, explicó a La Opinión Austral: “Soy pintor, albañil, plomero y jardinero. Estoy sin trabajo desde hace ocho meses”. También señaló que recibe ayuda solidaria tanto en Comodoro como en Caleta Olivia, pero insiste en que su objetivo es conseguir un empleo estable para poder radicarse definitivamente en la ciudad de El Gorosito.

Barrera, explicó que muchas veces tuvo que revisar cestos de basura en busca de comida.

“En Caleta estoy teniendo mucha ayuda, y quiero conseguir un trabajo. Como papá quiero darles lo mejor a mis hijos, todo lo que no tuvieron. Ellos se lo merecen”, remarcó.

La situación escolar de sus hijos también es una preocupación urgente. “Tengo que arreglar los papeles de la escuela. Ellos no tienen zapatillas, ni ropa”, contó.

Detalló que su hija de 16 años calza 36/37 y necesita jeans talle 38, remeras, buzos y camperas. Su hijo de 17, calza 40 y requiere jeans o joggings talle 44, además de abrigos. También solicitó la colaboración de elementos escolares, para que puedan empezar el ciclo lectivo.

“Quiero trabajar para que ellos estén bien, pero necesitan todo para estudiar. Me vine al sur a buscar un futuro para mis chicos”.

Barrera agradeció profundamente a las personas que lo han ayudado en Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, pero reiteró su pedido principal: una oportunidad laboral. “No quiero seguir dependiendo de donaciones. Un trabajo cambiaría todo”, insistió.

Quienes puedan ofrecerle una oportunidad de empleo pueden comunicarse con José Barrera al +54 9 2974 25-2262. También se puede colaborar con una ayuda económica a través de su alias: Jose.753.codeo.mp.