Este jueves, se realizó una recorrida por API (Astillero Patagónicos Integrados) SPI Astilleros en el puerto de Caleta Paula para conocer el avance de las obras.

“Estamos muy contentos. Ver y conocer cuáles son los avances que están llevando esta obra que para nosotros es un orgullo muy grande que continúe, después de tantos años de estar parada la obra, ver que está generando muchos puestos de trabajo, donde antes había 17 personas trabajando, hoy hay 55 empleados directos de API Astilleros. Lo que cabe destacar es que son todos empleados de la provincia de Santa Cruz, es una empresa que está generando y apostando a la provincia de Santa Cruz y nosotros, estamos muy agradecidos de poder ser parte de este proyecto”, manifestó Walter Uribe, coordinador de la Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz (UNEPOSC), a La Opinión Austral.

En cuanto a las puestas de las defensas, señaló: “Son algunos de los trabajos que estamos llevando a cabo en cada uno de los puertos, hicimos lo propio en Puerto Deseado, hoy le toca a Caleta Olivia, donde ya se están colocando las primeras defensas en el sitio 3, que sería la primera etapa de este proyecto”.

“Tenemos en carpeta lo que tiene que ver la segunda etapa para los sitios 2, 4 y 5, esto nos va a permitir tratar de comenzar con el sitio 5 para tener la habilitación para, a futuro, poder contar con una línea de cabotaje en el puerto Caleta Paula, un buque portacontenedor que pueda, no solamente llevar la producción del puerto Caleta Paula, sino también que pueda traer todo lo que tiene que ver con la logística de empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz y en la zona”, explicó.

“Esperamos poder contar con la totalidad de las obras terminadas para antes del mes de enero de 2027”. WALTER URIBE, COORDINADOR DE PUERTOS

Consultado por el tiempo que va a demandar la colocación de la totalidad de las defensas, señaló que son tres meses de obras.

“Tenemos que esperar las mareas, tiene que haber una marea baja extraordinaria para poder hacer la colocación de las defensas, así que este mes se va a hacer la colocación de cuatro defensas y el próximo mes se hará la colocación de otras cuatro restantes. Ni bien se culmine con eso, trataremos de comenzar lo antes posible con la segunda etapa, esperamos poder contar con la totalidad de las obras terminadas para antes del mes de enero de 2027“, adelantó.

“Después de tantos años de abandono, de desidia en el puerto Caleta Paula que una vez que se inauguró nunca se invirtió en infraestructura, nunca se invirtió en mantenimiento. Se nos hizo muy difícil poder empezar a poner en condiciones lo que tiene que ver con la red de lucha contra incendios, la certificación de bitas, son cuestiones que pudimos ir avanzando también en colaboración con todas las empresas que están en el puerto Caleta Paula y eso es valioso de destacar.

“Todos y cada uno de los que forman parte de la comunidad portuaria de Caleta Olivia y de la provincia de Santa Cruz entienden que, teniendo un puerto en condiciones, se pueden generar muchísimas más oportunidades para todos los habitantes de la provincia“, concluyó.