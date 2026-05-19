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Tras la puesta en marcha del Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos, el Gobierno de Santa Cruz avanzará con una nueva etapa del proyecto a través de la apertura de una sede en Cañadón Seco.

La iniciativa, impulsada por Santa Cruz Puede S.A.U., apunta a consolidar una red provincial de distribución de frutas, verduras y productos frescos, con centros estratégicamente ubicados para mejorar el abastecimiento en toda la provincia.

Desde la empresa provincial confirmaron que el segundo mercado concentrador funcionará en la zona norte santacruceña y tendrá como objetivo principal optimizar la logística de distribución para comerciantes y consumidores de distintas localidades.

Una sede estratégica para la zona norte

La futura apertura en Cañadón Seco forma parte de un esquema diseñado para descentralizar la distribución y evitar que los comercios del norte provincial deban abastecerse exclusivamente desde Río Gallegos.

En ese sentido, el proyecto contempla la instalación de centros logísticos sobre el corredor de la Ruta Nacional N°3 para reducir tiempos de traslado y costos operativos.

Desde Santa Cruz Puede explicaron que la intención es acercar productos frescos y de calidad provenientes de distintos puntos del país, fortaleciendo al mismo tiempo la participación de productores locales.

“El objetivo es acercar productos frescos y de calidad de todo el país a toda la provincia, fortaleciendo además la participación de productores santacruceños y generando nuevas oportunidades comerciales”, señalaron.

Santa Cruz Puede S.A.U. avanza con la expansión de la red provincial de distribución de frutas y verduras. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Buscan bajar costos y mejorar la calidad

La nueva sede se sumará al esquema inaugurado recientemente en Río Gallegos, donde ya operan productores y distribuidores provenientes del Mercado Central, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut y Río Negro, entre otras regiones.

Uno de los principales ejes del proyecto es reducir la cantidad de intermediarios en la cadena comercial para lograr mejores precios y mayor frescura en frutas y verduras.

Productores vinculados al Mercado Central destacaron que este sistema permitirá que Santa Cruz reciba mercadería con menos tiempo de circulación y directamente desde origen.

Además, remarcaron que la competencia entre operadores contribuirá a mejorar la calidad de los productos disponibles en la provincia.

Espacios para productores santacruceños

El esquema impulsado por Santa Cruz Puede también contempla la incorporación de productores locales dentro de los mercados concentradores.

Según indicaron desde la empresa provincial, se prevén espacios gratuitos para emprendimientos santacruceños, permitiendo que pequeños y medianos productores puedan comercializar directamente sus productos.

La propuesta incluso apunta a proyectar la salida de producción provincial hacia otros mercados del país, fortaleciendo la actividad económica regional.

Un proyecto de expansión provincial

La apertura del Mercado Concentrador Patagónico en Cañadón Seco se concretará próximamente y formará parte de la estrategia provincial impulsada por el gobernador Claudio Vidal para fortalecer la producción, generar empleo y mejorar el abastecimiento comercial en Santa Cruz.

Desde Santa Cruz Puede S.A.U. remarcaron que el objetivo final es construir una red logística eficiente que permita garantizar productos frescos, mejores precios y mayor competitividad para toda la provincia.