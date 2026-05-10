Un impactante accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana sobre la Ruta Provincial N°12, en el sector conocido como “La Chivería”, entre Caleta Olivia y Cañadón Seco. El siniestro involucró a un Renault Clio y un camión de transporte, dejando como saldo a un joven hospitalizado de urgencia.

El choque frontal ocurrió alrededor de las 6:30 horas y movilizó rápidamente a efectivos policiales, bomberos y personal médico. Por causas que aún son materia de investigación, el automóvil impactó de frente contra un camión perteneciente a la empresa de transporte C.O.R. de Pico Truncado.

El Renault Clio era conducido por un joven de 24 años, quien sufrió fuertes golpes producto del impacto y debió ser trasladado de inmediato al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de Caleta Olivia. Según trascendió, el joven ingresó al centro de salud en estado inconsciente. Los ocupantes del camión resultaron ilesos.

Por otra parte, el camión era manejado por un hombre de 45 años, quien viajaba acompañado por otra persona. Ambos ocupantes del vehículo de carga resultaron ilesos pese a la violencia del choque.

En el lugar trabajó personal de la División Comisaría Segunda, Bomberos y profesionales del hospital local, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y remoción de los vehículos involucrados.

Además, tomó intervención la sede judicial correspondiente a través de la doctora Moreno, quien dispuso la extracción sanguínea de ambos conductores, el secuestro preventivo de las unidades y las pericias accidentológicas para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Investigación

Las autoridades no descartan que las condiciones climáticas hayan tenido incidencia en el hecho, teniendo en cuenta la presencia de neblina y escarcha habitual en las rutas santacruceñas durante esta época del año.

El tránsito permaneció restringido mientras se desarrollaban las pericias y el retiro de los rodados. Finalmente, la circulación quedó completamente habilitada pasado el mediodía.

Desde las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de circular con extrema precaución durante la temporada invernal, respetando las velocidades permitidas y manteniendo las distancias de seguridad para evitar accidentes sobre las rutas de la provincia.