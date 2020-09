Reunión de Comités de Emergencia de zona norte: presentaron aplicación para traza de ingresos en Ramón Santos

Los Comités Operativos de Emergencia de Zona Norte están preparándose ante un aumento de casos de Covid-19 en la región, algo que creen puede ser posible si se tiene en cuenta lo que ocurre en Río Gallegos hacia el sur y Comodoro Rivadavia al norte.

Por esa razón, con el COE de Caleta Olivia como anfitrión, se reunió en la ciudad del Gorosito con los distintos Comités Operativos de Emergencia de la Zona Norte de la provincia de Santa Cruz. Estuvieron los representantes de Las Heras, Cañadón Seco, Pico Truncado y Perito Moreno.

Leonardo Riera, coordinador del Ministerio de Salud para la Zona Norte, habló con La Opinión Zona Norte y calificó de “productiva” a la reunión con los integrantes de los distintos Municipios en la que “se trabajó sobre escenarios posibles a los que nos vamos a tener que enfrentar”, destacó además el "gran compromiso" que existe en los integrantes de los Comité. "Definimos acciones adelantándonos a cómo reaccionaremos ante las circunstancias que se pueden presentar", indicó el médico.

App

El funcionario contó que se presentó una nueva aplicación, que tendrá como primer propósito “hacer una traza de los ingresos de Ramón Santos y que vaya permitiendo saber el horario en el que dijeron que iban a pasar y por dónde dijeron que lo harían se cumplió o no". Explicó que esto permitirá "una idea concreta de la veracidad del permiso que tiene esa persona y del uso que hizo del mismo". Y la definió como una herramienta muy útil al momento de verificar si esa persona "pudo haber ingresado, o no, a algún lugar que no estaba previsto".

El próximo paso respecto de esa aplicación es ver si puede "evolucionar a una que te geolocalice, para hacer un seguimiento más real sobre las personas que tengamos en cuarentena y sean positivos y sirva como un control".

Los vehículos deberán contar con una oblea que llevará un código QR que permitirá a los agentes en los puestos de control verificar los datos desde un dispositivo móvil.

Regreso a Casa

Riera reconoció que hay un número muy importante de personas que no han logrado volver a la provincia. "La gente intenta volver de cualquier manera y de formas peligrosas, definiremos en las próximas semanas, un protocolo para poder concretar un nuevo operativo de Regreso a Casa, que se pueda hacer de forma ordenada y segura”, manifestó.

Lo más probable es que sea vía terrestre, con una definición específica de los lugares dónde se harán los aislamiento y si se hace en la vivienda cómo se bloqueará a toda la familia. Además confirmó que ya habría entre dos o tres micros completos de personas que quieren volver.

Por otra parte el médico ratificó lo acordado en Pico Truncado, que en caso de un nexo epidemiológico sin nexo, se tomará como un brote, desplegando un control estricto y la vuelta a Fase 1 si así fuera necesario.

Dar respuestas

Tras el encuentro, el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, marcó que a partir de estos encuentros se busca dar respuesta a las distintas problemáticas que van surgiendo en las diferentes localidades debido a la pandemia por COVID-19.

También destacó que la nueva app permitirá generar una base de datos en línea y agilizará el trabajo de los agentes que se desempeñan en los puestos de control.

“Conociendo la trazabilidad, en el caso de que haya infectados podremos saber dónde y con quien estuvieron para hacer los aislamientos correspondientes”, cerró Quiroga, adelantando que el próximo encuentro será en Fitz Roy-Jaramillo