Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, expresó su preocupación por el posible otorgamiento de nuevos permisos de captura a la empresa estadounidense Red Chamber, tras un reciente acuerdo con el Gobierno de Chubut. “Nos oponemos a cualquier medida que no respete los protocolos de sustentabilidad y el esfuerzo pesquero permitido”, advirtió en diálogo con Radio LU12 AM680.

El trasfondo del conflicto: un acuerdo que reabre viejas heridas

La polémica surgió a partir de un entendimiento entre el Gobierno de Chubut y la firma Red Chamber Argentina, por el cuál la misma instalará una “planta modelo” de procesamiento pesquero en Trelew y por lo cual la Provincia se habría comprometido a entregarle a la pesquera estadounidense, nuevos permisos pesqueros.

Esta versión, provocó el inmediato rechazo de cámaras y actores del sector, entre ellos CAPIP. “Red Chamber no es socia de CAPIP hace bastante tiempo. Lo que sabemos, por trascendidos públicos, es que se habría llegado a un nuevo acuerdo luego de que, hace poco más de 40 días, la provincia rescindiera su contrato con la empresa por incumplimientos contractuales y falta de pago del canon”, señaló De la Fuente.

Pasar de “malo” a “positivo”

El dirigente recordó que la empresa había recibido derechos de explotación de la planta expropiada a Alpesca en 2015, pero que su desempeño no cumplió las expectativas productivas. “Hace apenas un mes la provincia la daba de baja por incumplimiento y ahora le abre la puerta a nuevos permisos. Eso genera dudas y preocupación en todo el sector”, sostuvo.

Esto es en referencia al hecho de que en septiembre el gobernador Ignacio Torres firmó el decreto rescindiendo la concesión de la planta de la ex Alpesca, ubicada en Puerto Madryn, ante los “reiterados incumplimientos” de Red Chamber. Apenas realizada la rescisión, el Poder Ejecutivo procedió a concesionar esa planta al grupo español Profand, pesquera que prometió una inversión de 70 millones de euros.

Más allá del cambio de concesionario en Puerto Madryn y una suerte de “compensación” con la habilitación de construir una planta en Trelew (otorgada a Red Chamber), el punto que originó la reacción de gran parte del sector pesquero fueron los permisos de pesca, que vendrían asociados a esta movida.

Preocupación por la sustentabilidad y el impacto sobre la flota local

Desde CAPIP plantearon que el otorgamiento de permisos “excepcionales” podría alterar el equilibrio biológico y económico del recurso langostino, principal motor pesquero del Golfo San Jorge y de la Patagonia.

“Nos oponemos a cualquier medida que no cumpla con los protocolos de sustentabilidad ni con las evaluaciones biológicas necesarias. Hay que cuidar el esfuerzo pesquero y el recurso, porque lo que se hace hoy tiene impacto directo sobre el futuro del sector”. Agustín de La Fuente, presidente de CAPIP.

El presidente de CAPIP también mencionó que en el puerto de Rawson “ya existe una presión pesquera elevada” y que incorporar más unidades sin evaluación técnica podría afectar la estabilidad de la flota artesanal y la cadena de valor local.

Mientras tanto, el diputado provincial Manuel Coliñir solicitó un pedido de informes para conocer los términos del nuevo acuerdo con Red Chamber, incluyendo los compromisos de inversión y los eventuales beneficios otorgados por la provincia.

Los permisos pesqueros que podría otorgar Chubut a Red Chamber, son el eje de la polémica.

“La pesca necesita diálogo, equilibrio y paz social”

Consultado sobre la situación general del sector pesquero, De la Fuente reconoció que 2025 fue un año difícil para la industria. “La flota tangonera tuvo una temporada corta y complicada. Se discutieron convenios colectivos con cláusulas desactualizadas y eso generó tensiones. Hay que modernizar el marco laboral con equilibrio, sin enfrentamientos entre empresarios y trabajadores”, expresó.

Para el dirigente, la pesca necesita una visión “más competitiva y sustentable”, capaz de sostener las economías regionales de Puerto Madryn, Puerto Deseado, Rawson y Caleta Olivia, entre otras.

“Necesitamos paz social para pensar las cosas importantes. Si logramos acuerdos en base al respeto, la Patagonia puede volver a tener protagonismo en el desarrollo pesquero del país”.

Temporadas que se vienen: Rawson y el calamar

De la Fuente adelantó que en las próximas semanas comenzará la temporada del langostino costero en el puerto de Rawson, con la participación de la flota amarilla y artesanal.

También anticipó el inicio de la temporada de calamar (Illex argentinus) para enero de 2026, en el extremo sur patagónico. “Hay que estar preparados para recibir los primeros poteros en nuestros puertos. Es una actividad que genera mucho trabajo genuino y dinamiza nuestras economías locales”, concluyó.