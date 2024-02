Alerta naranja por vientos y tormentas: hasta cuándo habrá ráfagas fuertes y lluvias en Santa Cruz El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por vientos y tormentas en doce provincias del país, incluidas Santa Cruz y Chubut.

El sur del país se encuentra bajo alertas de nivel naranja y amarillo por fuertes vientos, cuyas ráfagas pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora (km/h) en Chubut y Santa Cruz, mientras rigen advertencias por tormentas en algunos sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La alerta naranja, que prevé “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, se extiende por gran parte del centro, norte y la costa este de Santa Cruz y el sur de Chubut.

Estas zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h, mientras en las áreas costeras de Santa Cruz y Chubut los vientos rotarán luego al sudoeste.

Además, el resto de estas provincias y la costa este de Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta amarilla por vientos.

Frente a las advertencias, el SMN recomendó “no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, buscar un lugar seguro bajo techo, comunicarse con los organismos de emergencias locales en caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono”.

Hasta cuando habrá viento en Río Gallegos

Si bien el jueves y viernes no está pronosticado un alerta, los vientos fuertes continuarán al menos hasta el jueves 8 de febrero con vientos de 50 km/h y ráfagas que pueden llegar a los 78 km/h.

En tanto, la alerta de nivel amarillo por tormentas alcanza a el centro de Buenos Aires; centro y este de La Pampa; gran parte de Mendoza, San Juan y Jujuy; y el este de La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta.

“En este área se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica fuerte y ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, indicó el SMN.

Además, el organismo advirtió que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

En estas zonas, el SMN sugirió no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informarse por las autoridades.

Sigue el alerta rojo por calor extremo en CABA y 14 provincias

Gran parte de la zona centro y este del país continúa hoy con otra jornada de calor extremo, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta roja por temperaturas que son “muy peligrosas” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y localidades de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Córdoba, San Luis, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.

También el organismo nacional sigue con alertas naranjas por temperaturas que implican un efecto “moderado a alto en la salud” en sectores de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Formosa, Chaco y Santiago del Estero, al tiempo que rigen advertencias de nivel amarillo para otras zonas de Santa Fe, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.

A seis días de la emisión de la alerta nivel rojo para CABA y parte del territorio bonaerense, las temperaturas máximas pronosticadas para hoy se ubican en torno a los 38 grados en la zona del Área Metropolitana.

Por la intensidad del calor que no cesa, el SMN mantenía el alerta rojo para CABA y el norte de la provincia de Buenos Aires, y para todo el territorio de las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca.

También comprende a la mayor parte de Mendoza, con excepción del sector sudoeste; al norte y oeste de San Luis; al noroeste y a una zona del este de Córdoba, en la localidad de San Justo; al sur y el noreste de Santa Fe; el oeste de Entre Ríos; una porción del norte y del oeste de Corrientes; el centro y sur de Misiones; al noroeste de Chaco; oeste y centro de Formosa; y al extremo este de Salta.

La alerta roja indica que las temperaturas son “muy peligrosas y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”, por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).

Esta mañana la ciudad más calurosa del país era Reconquista, en Santa Fe, con 29.2 grados, según el ranking de temperaturas que actualiza cada hora el organismo nacional.

El podio a las 8 lo completaban San Fernando del Valle de Catamarca con 29 grados; Rosario, en Santa Fe, con 28.5; y San Luis, también con 28.5.

Por otro lado, el SMN emitió alertas de nivel naranja para el este de Entre Ríos; la mayor parte de Corrientes; el extremo este de Chaco; el este de Formosa; el noroeste de Santa Fe y casi toda la provincia de Santiago del Estero.

En tanto, regían alertas amarillos para el resto de la provincia de Córdoba y de Santiago del Estero, en el sector noreste; el centro y sur de Chaco; el norte de Misiones; el centro de Santa Fe; el centro y sur de San Luis; la mayor parte de La Pampa, con excepción del extremo oeste y el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en las localidades de Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia.

El nivel amarillo indica que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, precisó el SMN.

Clima en Río Gallegos: pronóstico del tiempo para hoy, miércoles 7 de febrero de 2024

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este miércoles 7 de febrero en la ciudad de Río Gallegos, y anunció que se espera una jornada lluviosa con una temperatura máxima de 15° y una mínima de 7°C.

Por la madrugada, la temperatura en la capital santacruceña será de 7°C. El viento circulará desde el Oeste, con velocidades de entre 60 y 69 km/h y ráfagas de hasta 97 km/h. La probabilidad de lluvias fuertes de 40/70%.

En la mañana, la temperatura será de 8°C. El viento soplará en dirección Sudoeste con una velocidad de hasta 69 km/h y ráfagas de entre 107 y 115 km/h. Hay un 70/100% de probabilidad de lluvias fuertes.

A la tarde, la temperatura será de 15°C. El viento circulará en la dirección Sudoeste, con velocidades de entre 51 y 59 km/h y ráfagas de hasta 97 km/h. Hay un 10/40% de probabilidad de precipitaciones.

Por la noche el termómetro marcará 12°C. En tanto que los vientos oscilarán entre 42 y 50 km/h en dirección Oeste, con ráfagas de hasta 78 km/h. La probabilidad de precipitaciones es de 10%.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

Este sitio aporta los datos del tiempo cada tres horas desde las 2:00 hasta las 23:00. Del cuadro se destaca que la temperatura máxima será de 14°C a las 02:00. La sensación térmica más baja por efecto del viento y la humedad será de 5º a las 08:00.

En tanto que las ráfagas más intensas alcanzarían los 99 km/h a las 14:00. Se prevé lluvia débil para las 02:00 (90%) y las 11:00 (70%), como así también lluvia moderada para las 05:00 (90%) y las 08:00 (90%).

El índice de rayos UV más alto se calcula en nivel 6 -alto- a las 14:00, por lo que se sugiere utilizar un Factor de protección solar 15-25.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

Este servicio indica que la temperatura máxima será de 13° desde las 13:00 a las 21:00. En tanto, las ráfagas de mayor intensidad alcanzarán los 93 km/h a las 15:00.

El Clima en Santa Cruz

El clima predominante de la zona es semidesierto patagónico, frío, seco, con vientos constantes procedentes del Pacífico.

Sin embargo conviven dos tipos de clima en la provincia de Santa Cruz: el clima árido patagónico del centro y este y el clima frío húmedo del oeste. En una delgada franja que se extiende de norte a sur a lo largo de la cordillera patagónica, prevalece el clima frío húmedo que tiene la influencia del Pacífico en lo que hace a la producción de lluvias y nieve.

El rasgo típico del clima más distintivo durante la mayor parte de la provincia de Santa Cruz es el soplo casi constante de vientos procedentes del océano Pacífico.

La influencia de este clima frío húmedo no supera los 50 kilómetros desde el límite internacional con Chile, haciéndose evidente el contraste respecto del clima propio de la meseta. Las lluvias son otoñales e invernales. El clima árido patagónico, se caracteriza por tener temperaturas anuales de entre 5 y 10 °C, oscilando en enero de 12 a 20 °C y en julio de -15 a -7 °C.

Las precipitaciones disminuyen de oeste a este, haciendo notorio el contraste paisajístico entre la región montañosa lluviosa del oeste y la meseta de reducidas precipitaciones. El viento que sopla del oeste, noroeste y suroeste, es un verdadero protagonista que erosiona todo a su paso. En la meseta central las precipitaciones son reducidas: varían entre 150 y 200 mm anuales.

Las nevadas son frecuentes en toda la provincia siendo mayores en el oeste en las cercanías de la cordillera que en el este cerca de la costa, pero en general es frecuente ver nieve en toda la provincia, sobre todo en invierno.

Ecosistema de Santa Cruz

En general, el clima de la región es árido y frío con temperaturas muy bajas casi todo el año y fuertes amplitudes térmicas y lluvias insuficientes, determinando el bioma del semidesierto, donde predominan los pastos duros de estepa y tusacs tales como el neneo, coirón y adesmias como la Adesmia campestri y la Adesmia volckmanni. Si bien, la zona de la cuenca del río Santa Cruz en su región extraandina se encuentra favorecida por un clima morigerado merced al fuerte influjo oceánico, esta es la región de las llamadas Pampas de Diana, hacia los contrafuertes y pedemontes andinos también es importante la humedad, hasta el grado de favorecer la existencia de bosques, correspondientes a la selva fría magallánica de fagáceas y coníferas (lenga, cohiue, ñiré, canelo, mañiú, abeto este último, alóctono), aunque debido a las altitudes, la franja húmeda cordillerana, con un promedio anual de precipitaciones de 800 mm, es fría casi todo el año.

Clima en la Patagonia

El clima de la Patagonia se ubica en los de tipo moderado, con cuatro estaciones bien definidas, con primaveras y otoños cortos y largo invierno, y gran amplitud entre las temperaturas de invierno y de verano. Un corte transversal muestra amplitudes térmicas anuales de más de 10° en San Carlos de Bariloche, de más de 17° en Maquinchao, en el corazón de la Meseta, y de unos 13° en Carmen de Patagones, a 30 km del Atlántico. Debido a su altura, el área de Maquinchao (cerca de 800 m sobre el nivel del mar) alcanza excepcionalmente los 30° bajo cero, con to que resulta tan fría como las áreas más frías de la Patagonia austral. La temperatura media en invierno, sin embargo, es de -2°, la misma que en la Tierra del Fuego argentina. Las temperaturas máximas absolutas son altas en la Patagonia, con marcas de hasta 45° en la parte oriental de la mesopotamia configurada por los ríos Colorado y Negro, y un poco menos en Carmen de Patagones. En Maquinchao pueden sobrepasar los 35°, en tanto que alcanzan a los 30° en Ushuaia.

AI sur del paralelo 30°S se hacen dominantes los vientos del oeste, que abandonan en la cordillera su carga de humedad procedente del Pacífico: las lluvias pasan de los 2.000 mm, hasta los 5.000 mm en la vertiente occidental (Chile), a los 600 y 400 mm de precipitación en la oriental (Argentina). En la región extraandina, la zona de máxima sequedad, conformada por la isohieta de los 200 mm de precipitaciones, parte de la porción media del río Colorado y se extiende hacia el sur para cubrir todo el largo hasta el estrecho de Magallanes. La humedad aumenta en el ángulo noreste y hacia el norte del ámbito, amén de hacia el oeste franco, en que llega hasta los 400 mm en la porción sur de la Cordillera -500 mm y más en Tierra del Fuego-, y 800 y hasta 1.000 mm de precipitación en áreas altas de la porción norte.