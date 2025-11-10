Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con más de 300 sedes, la Ciudad de Buenos Aires celebró la Noche de los Museos, un esperado encuentro cultural que cada año invita a vecinos y turistas a recorrer los principales espacios artísticos, históricos y científicos de manera libre y gratuita.

La jornada, que se realizó este sábado, inició a las 19:00 y se extendió hasta las 02:00.

En la oportunidad, artistas chubutenses presentaron la muestra “Primavera en Brote, Desde el Puente” en el Centro Cultural Polo Bandoneón, ubicado en el tradicional Puente Alsina de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La participación fue posible en el marco de las políticas de promoción de espacios para jóvenes impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, y a través de las gestiones de Casa del Chubut.

“Primavera en Brote, Desde el Puente” reúne las últimas producciones de artistas chubutenses residentes en Buenos Aires, entre quienes se encuentran Azul Acosta, Martina Orozco, Martina Acevedo, Boni, Teffa, Keila Galvez y Fabricio Bonicatto.

La propuesta giró en torno al concepto de la primavera, capturando la esencia de la juventud y su vínculo con el renacer cíclico de esta estación. Desde miradas individuales, las obras exploraron la fuerza de todo aquello que germina, el vértigo de los procesos de formación y aprendizaje, y evocaron a la vez el ritmo singular de la primavera en la Patagonia.

Además de exhibir las obras de arte, la muestra buscó activar redes de contacto, nutrir el ecosistema cultural y acompañar los procesos formativos de los artistas.

Es de destacar que los jóvenes artistas oriundos de diferentes localidades, mayoritariamente de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, han encontrado en la Casa del Chubut un lugar de encuentro y un espacio de expresión que les ha permitido proyectarse también hacia un evento de alcance nacional como lo es la Noche de los Museos.

El curador Joaquín Sánchez Trabol comentó que “la muestra ya se había exhibido en la Casa del Chubut, con motivo de celebrar el Día de la Primavera y el Día del Estudiante”.

“’Primavera en Brote’ no sólo es una excusa para encontrarnos entre jóvenes chubutenses en Buenos Aires, sino que también funciona como una muestra conceptual, que habla de la primavera desde un lugar no tan romántico o tan cliché, sino que aborda la primavera desde otra perspectiva, viene a hablar de la juventud, por eso primavera en brote y no brote de primavera, porque el brote siempre viene a hablarnos de otra cosa, el brote viene a hacernos pensar en otro tipo de situación, a abrirnos también a nuevas sensibilidades, a nuevas experiencias personales y colectivas”.

Sánchez Trabol también manifestó que “pudimos participar en la Noche de los Museos gracias a una gestión que realizó la Casa del Chubut ante la Ciudad de Buenos Aires. Este evento es muy importante porque se trata de un día en el cual mucha gente se vuelca a las instituciones culturales, es una noche muy particular donde todas las instituciones abren gratuitamente sus puertas para que todo el público en general tenga la oportunidad de conocerlas y visitarlas”.

Por último, agradeció también a la Casa del Chubut por “generar espacios de encuentro, hay algo también de poder compartir no solamente con personas que son pares porque la mayoría venimos a Buenos Aires a estudiar y trabajar, sino también de encontrarnos compartiendo esa lejanía, ese desarraigo, y podemos disfrutar juntos, conocernos también, armar comunidad”.