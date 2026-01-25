Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La lucha contra el avance del fuego en la cordillera incorporó este fin de semana un refuerzo clave. Especialistas del Parque Nacional Los Glaciares y una delegación enviada por el Gobierno de Santa Cruz ya se encuentran operativos en Chubut, precisamente en el Parque Nacional Los Alerces.

El despliegue se concreta en una instancia decisiva, donde la articulación federal resulta determinante para contener focos ígneos que, por su magnitud y por las condiciones climáticas, demandan una estrategia de ataque directo y una rotación permanente de brigadistas.

En ese contexto, con el país atento a los incendios que golpean con fuerza a la Patagonia, C5N registró con sus cámaras a una delegación santacruceña que se sumó a las tareas para enfrentar la emergencia ígnea.

“Hay que ir cubriendo los distintos focos secundarios y trabajamos conjuntamente con el resto de las brigadas que están en este sector”, expresó el jefe de la cuadrilla, Cristian, al citado medio.

A su vez, precisó que “nosotros somos una delegación de distintas localidades, tenemos de El Chaltén, de El Calafate, de Río Gallegos, de Los Antiguos, de Lago Posadas. Sacamos distintos brigadistas y vinimos a colaborar”.

Cristian indicó que “el fuego está muy complicado porque hay focos por todos lados, hay incendios importantes por distintos lugares, como Cholila y Los Alerces. Hablé con uno de los encargados del sector que me comentó que hay varias cabezas de incendio que están afectando bastante”.

Relató que comenzaron la jornada “a las cinco de la mañana, nos replegamos al lugar de desayuno y a las siete de la mañana ya estábamos acá y estamos parando en Golondrinas“. Para cerrar, acotó: “Este lunes nuevamente la jornada a las cinco de la mañana”.

