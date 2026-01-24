Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La lucha contra el avance del fuego en la cordillera sumó un refuerzo fundamental este fin de semana. Especialistas del Parque Nacional Los Glaciares y una delegación enviada por el Gobierno de Santa Cruz ya se encuentran operativos en el Parque Nacional Los Alerces. El despliegue se produce en un momento determinante, donde la coordinación federal resulta clave para enfrentar focos ígneos que, por su magnitud y las condiciones climáticas adversas, exigen una estrategia de ataque directo y rotación constante de personal.

Los 10 brigadistas provenientes de Los Glaciares iniciaron sus tareas a las cinco de la mañana en el sector del Lago Futalaufquen, específicamente en el área denominada 1-C. La jornada estuvo marcada por largas caminatas y la complejidad del acceso al perímetro. Según Ahora Calafate, la aparición de focos secundarios cerca de la ruta obligó a los combatientes a realizar tareas de enfriamiento y contención inmediata antes de avanzar hacia los puntos de mayor actividad. El jefe del ICE de Los Glaciares, Roberto Seguel, destacó que este primer contacto sirvió para el reconocimiento del terreno y la consolidación de líneas de cortafuego con herramientas manuales.

La participación santacruceña se integra a un dispositivo nacional que ya cuenta con brigadas de Lanín, Nahuel Huapi y Tierra del Fuego. Además, se espera el arribo de 20 especialistas de la región Noreste (NEA), provenientes de parques como Iguazú y El Impenetrable. A este esfuerzo se suma una dotación de 23 agentes provinciales de Santa Cruz -integrada por personal del Consejo Agrario Provincial y Protección Civil– que partió en los últimos días desde Río Gallegos. Este grupo reúne a expertos de El Calafate, Río Turbio, Gobernador Gregores, Perito Moreno y Los Antiguos.

