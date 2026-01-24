En respuesta a un pedido formal de la Agencia Federal de Emergencias, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó esta mañana un operativo de asistencia para colaborar en el combate del fuego que ya devastó más de 30.000 hectáreas en Chubut.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, dispuso el envío de personal especializado y equipamiento tras comunicarse con el gobernador Ignacio Torres, sumándose al esquema de cooperación establecido por la Ley Nacional 26.815 del Sistema Federal de Manejo del Fuego.

El escenario en la provincia patagónica resulta crítico por una combinación de sequía persistente, temperaturas inusualmente altas, vientos intensos y la presencia de extensas zonas de pinares, condiciones que favorecen el avance de las llamas.

El contingente porteño incluye a 30 efectivos de la Brigada de Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y a 7 integrantes de la Brigada Forestal de las Reservas Ecológicas, quienes disponen de unidades móviles, cuatriciclos y camiones de carga para el traslado de herramientas específicas.

La intervención marca la tercera ocasión en la que el distrito capitalino moviliza recursos hacia áreas afectadas por incendios forestales, en línea con su compromiso de cooperación interjurisdiccional.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Ambiente destacaron la necesidad de “acompañar a las comunidades afectadas por catástrofes naturales” en un contexto donde la emergencia ambiental exige una respuesta coordinada y urgente entre la Nación y las provincias.