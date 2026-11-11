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Un joven de 21 años fue víctima de una violenta agresión durante un partido de la Liga Independiente Mar y Valle, en Trelew. El atacante había sido expulsado, pero antes de abandonar la cancha regresó y le dio una patada en la cabeza cuando estaba tendido en el suelo. La víctima debió ser trasladada al hospital y permaneció varias horas en observación.

El episodio ocurrió el domingo, alrededor de las 17:30, en las canchas de Marquitos, ubicadas en la intersección de Oris de Roa y Diana Spencer, en la zona oeste de Trelew. Allí se enfrentaban Barrio INTA y Deportivo Merlo cuando una jugada terminó en una agresión que desató una batalla campal.

La víctima fue identificada como Maximiliano González, de 21 años. Según relató su padre, Mario González, el joven cayó al suelo durante un cruce con un futbolista rival. El árbitro expulsó al jugador involucrado, pero este, en lugar de retirarse, se acercó a Maximiliano, que todavía permanecía tendido, y le dio una patada directamente en la cabeza. Después escapó corriendo y fue alcanzado a pocos metros por otros jugadores.

“Como lo vio tirado en el piso, fue y le pegó una patada en la cabeza. Fue tremendo”, contó el padre a El Chubut. También advirtió sobre la gravedad del ataque: “Lo podía haber matado tranquilamente”.

Incidentes, intervención policial y suspensión del partido

La agresión provocó una serie de enfrentamientos entre jugadores e integrantes de ambos equipos. Hubo corridas, empujones y fuertes discusiones en distintos sectores del predio, por lo que tuvo que intervenir la Policía.

Los efectivos también debieron resguardar al árbitro, que quedó en medio de los reclamos de varios participantes. Cuando se habían disputado 76 minutos del segundo tiempo, el juez resolvió suspender el encuentro.

Sin embargo, la decisión no logró calmar los ánimos. Los cruces verbales continuaron y, en uno de los momentos de mayor tensión, desde el sector de Deportivo Merlo arrojaron una piedra hacia los policías, aunque no llegó a impactar contra ninguno de ellos.

El operativo se extendió durante aproximadamente 15 minutos hasta que los uniformados consiguieron controlar la situación. Una persona fue trasladada preventivamente al hospital y posteriormente recibió el alta sin presentar lesiones, de acuerdo con el informe policial.

El joven empeoró durante la madrugada y debió regresar al hospital

Mientras se desarrollaban los incidentes, Mario González trasladó a su hijo en su propio vehículo al Hospital María Humphreys. En una primera evaluación, Maximiliano fue atendido y recibió el alta con la indicación de regresar ante la aparición de nuevos síntomas.

La situación cambió durante la madrugada del lunes. Cerca de la 1:30, el joven comenzó a sentirse peor y presentó sangrado nasal y pérdida de líquido por los oídos. “Le sangraba la nariz y tenía como agua en los oídos. Fuimos a la guardia”, relató su padre.

En esa segunda atención médica le realizaron una tomografía y permaneció en observación hasta aproximadamente las 6 de la mañana. Si bien el estudio no detectó lesiones graves, posteriormente comenzó a presentar inflamación en la zona de la nuca.

Al momento de la publicación, Maximiliano continuaba recuperándose en su domicilio y todavía tenía dificultades para sobrellevar las consecuencias del golpe. “Le quedó un trauma bárbaro por esa patada. No puede ni mirar el teléfono. Qué consecuencias puede traer todavía no lo sabemos”, manifestó Mario.

El joven juega al fútbol desde chico y se había incorporado a Deportivo Merlo después de que unos amigos lo invitaran a participar. Actualmente trabaja en la venta de ropa junto a su novia.

Las imágenes de la agresión comenzaron a circular en las redes sociales y generaron numerosas reacciones. Sin embargo, para la familia, el episodio sigue teniendo consecuencias físicas y emocionales que todavía no pueden dimensionar.

Por el momento, los familiares no habían formalizado una denuncia penal. Mario González adelantó que primero se presentaría ante las autoridades de la Liga Independiente Mar y Valle y que, si no obtenía una respuesta, acudiría a la comisaría. “Esto es más un intento de asesinato que otra cosa”, sostuvo.