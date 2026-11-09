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Un nuevo capítulo de tensión sacude al sector pesquero en Chubut ante el inicio de la zafra de langostino. La Justicia provincial dispuso una medida de interdicto sobre el buque “Don Vicente Vuoso”, propiedad del grupo Conarpesa, lo que traba la salida al mar de una embarcación reacondicionada tras una inversión en dólares para elevar su capacidad de carga en Puerto Rawson.
El conflicto procesal se desató a partir de una demanda impulsada por el abogado Diego Martínez Zapata, quien presentó como prueba un audio donde la patronal ordena no aceptar cajones con menos de 18 kilos.
Dado que la Resolución Nº 180/16 de la Secretaría de Pesca de Chubut fija un peso máximo obligatorio de 17 kilos por cajón, superar dicho límite infringe la Ley IX Nº 75 de pesca provincial. Al constatar la transgresión, la jueza en lo civil de Rawson, Amorina Testino, aplicó una sanción económica a la empresa.
El presidente de la firma, Fernando Álvarez Castellano, repudió la medida y decidió no abonar la multa, lo que derivó en la paralización de la nave. En declaraciones a Radio Chubut, el empresario sostuvo: “Prefiero que el barco no se mueva antes de acceder a pagar”. Asimismo, denunció la existencia de una “industria del juicio” y advirtió que evaluará convocar a concurso de acreedores o disolver la filial Agropez si persiste el embate procesal.
Frente a las actuaciones, el titular de la empresa rechazó que la indicación impartida configure un delito y apuntó contra el letrado querellante: “Este señor es como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como”, graficó a través de la emisora. En paralelo, aportó fotografías de cajones de la flota artesanal con cargas superiores a los 30 kilos para denunciar asimetría en los controles estatales y en las resoluciones judiciales.
El cajón
La controversia procesal puso en eje el debate sobre la aplicación de los estándares de pesaje. La normativa provincial y los acuerdos colectivos de trabajo fijan el techo de 17 kilos por cajón para cumplir con un criterio biológico —evitar el aplastamiento de la especie para preservar la calidad organoléptica del producto— y resguardar la salud ocupacional de los estibadores durante la manipulación de la carga.
El punto neurálgico radicó en las consecuencias salariales e impositivas del exceso de peso. Las liquidaciones de haberes de los marineros y el cálculo de tributos provinciales se realizan sobre la base legal de 17 kilos por unidad.
Cuando los cajones se desembarcan con 18 o más kilos, ingresa un volumen de captura real superior al declarado oficialmente. Esta diferencia no contabilizada impacta directamente en los aportes sobre la producción real, lo que deriva en denuncias por evasión, reclamaciones gremiales y multas judiciales que paralizan la actividad de la flota.
Nuevo secretario
En medio del escenario de fricción en el puerto capitalino, la gobernación provincial avanzó en la reestructuración de la política marítima. El gobernador Ignacio Torres tomó juramento a Mario Sebastián Cejas como nuevo titular de la Secretaría de Pesca provincial.
La designación quedó formalizada mediante la publicación del Decreto Nº 1773/26. El funcionario asume la conducción del organismo pesquero tras las gestiones previas de Andrés Arbeletche y Diego Brandán en la cartera. Enfrenta el desafío inmediato de articular los esquemas de fiscalización de la zafra de langostino, hacer cumplir la normativa impositiva y de pesaje en los muelles, coordinar con las cámaras armadoras y gestionar las derivaciones operativas de las causas judiciales abiertas.
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