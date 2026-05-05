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En una audiencia considerada clave para el avance del proceso judicial, la Justicia resolvió autorizar al abogado Roberto Castillo como querellante en la causa que investiga el caso Ángel, un hecho que generó fuerte conmoción en la ciudad. La medida fue dispuesta este martes 5 de mayo de 2026 por el juez penal Alejandro Soñis, tras un cuarto intermedio en el que se analizaron los aspectos técnicos de la presentación.

De esta manera, Castillo —quien hasta el momento se desempeñaba como letrado patrocinante de Luis Armando López, padre del menor— pasará a tener un rol activo dentro del expediente, con facultades propias de acusador privado.

Un cambio clave en el rol de la defensa

La autorización judicial marca un punto de inflexión en la causa. Hasta ahora, la participación del abogado se limitaba a acompañar a la familia desde un rol técnico, sin acceso pleno a las herramientas procesales que otorga el Código Procesal Penal.

Con la nueva resolución, la familia de Ángel López queda formalmente constituida como querellante, lo que implica que podrá actuar con autonomía dentro del proceso. Entre otras facultades, podrá proponer medidas de prueba, solicitar peritajes, impugnar resoluciones judiciales y participar activamente en las audiencias.

Este cambio también significa que la querella no dependerá exclusivamente de la estrategia del Ministerio Público Fiscal, sino que podrá impulsar líneas investigativas propias.

Un detalle procesal que generó debate

Previo a esta resolución, la situación había despertado cierto “ruido” en el ámbito judicial local. Semanas atrás, Castillo había solicitado acceso al sistema y copias del expediente, aunque lo hizo bajo una reserva expresa: indicó que su constitución formal como querellante se realizaría “oportunamente y por acto separado”.

Esta estrategia —analizar previamente el contenido del expediente antes de formalizar la acusación privada— generó observaciones en algunos sectores del ámbito jurídico. Las críticas apuntaban a que el acceso pleno a la causa debía producirse una vez constituida la parte querellante, y no como paso previo.

Sin embargo, tras el análisis correspondiente durante el cuarto intermedio, el juez Soñis determinó que no existían impedimentos legales para otorgar la autorización solicitada.

Un nuevo escenario en la investigación

Con la incorporación formal de la querella, la causa entra en una etapa de mayor dinamismo. A partir de ahora, el abogado Roberto Castillo podrá intervenir directamente en todas las instancias del proceso, incluyendo audiencias y etapas previas al eventual juicio.

Asimismo, la familia contará con la posibilidad de profundizar en aspectos del expediente que hasta el momento habían sido de acceso limitado, lo que podría derivar en nuevas medidas investigativas.

El avance judicial representa, en este contexto, un paso significativo para los familiares de Ángel López, que buscan esclarecer lo ocurrido y participar de manera activa en el proceso que investiga uno de los casos que más impacto generó en la comunidad en las últimas semanas.