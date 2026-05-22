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En la jornada judicial de este viernes se informó que los estudios histopatológicos determinaron que el menor murió como consecuencia de un cuadro de bronquiolitis y bronconeumonía.

Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que la investigación también expone un escenario de maltrato sistemático contra el niño, situación que fue considerada central al momento de pedir un cambio en las imputaciones.

Qué pidió la Fiscalía en la audiencia

Según se ventiló durante la audiencia, la Fiscalía solicitó modificar la acusación contra los detenidos en la causa.

Para Michael González pidieron que la calificación legal pase a homicidio simple.

En tanto, para Mariela Altamirano solicitaron la figura de homicidio agravado.

La resolución judicial será clave para definir cómo continuará el proceso penal y la situación procesal de ambos acusados.

Los videos incorporados a la causa

Otro de los puntos que generó fuerte impacto durante la audiencia fue la mención de distintos videos incorporados al expediente judicial.

De acuerdo a lo expuesto por la acusación, en esas imágenes se observarían situaciones de presunto maltrato contra el menor.

Entre los episodios mencionados, se indicó que el niño habría sido “aleccionado” y sometido a prácticas violentas, incluso durante baños realizados en una pelopincho con agua fría y sucia.

Estos registros forman parte de la evidencia que analiza la Fiscalía para sostener la existencia de un contexto de violencia sistemática alrededor del pequeño.

La audiencia continúa

La audiencia judicial continúa desarrollándose y se espera que en las próximas horas se conozcan definiciones sobre los pedidos realizados por la Fiscalía.

La causa por la muerte de Ángel López conmociona a la comunidad de Comodoro Rivadavia y sigue generando gran expectativa por el avance de la investigación y las posibles modificaciones en las imputaciones contra los acusados.