Después de más de 22 años de espera, este lunes comenzarán las excavaciones en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia en el marco de la causa por la desaparición forzada de Iván Torres.

El operativo estará a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organismo especializado en investigaciones forenses vinculadas a violaciones de derechos humanos. Los trabajos se concentrarán en el sector de tumbas NN del cementerio local.

La medida fue impulsada por el juez federal subrogante Claudio Marcelo Vázquez, quien decidió avanzar con diligencias que habían sido ordenadas hace dos años por la jueza federal Marta Yañez.

Las excavaciones iniciarán en el cementerio oeste de Comodoro Rivadavia.

Las excavaciones se extenderán hasta el jueves

Según pudo saber La Opinión Austral, las tareas se desarrollarán desde el lunes 11 hasta el jueves 15 de mayo y demandarán una inversión cercana a los 22 millones de pesos, financiados por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.

Además del EAAF, participarán el secretario penal Lautaro Mazzoletti y personal judicial y técnico especializado en pericias forenses. En esta primera etapa no está prevista la participación de familiares de la víctima.

La principal hipótesis de la investigación sostiene que Iván Torres pudo haber sido enterrado como NN tras haber sufrido torturas dentro de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia.

Una desaparición forzada que conmocionó al país

Iván Torres tenía 26 años cuando desapareció durante la madrugada del 3 de octubre de 2003. La reconstrucción judicial determinó que fue interceptado por un móvil policial cerca de un local bailable y trasladado a la Seccional Primera.

Si bien los registros oficiales fueron posteriormente manipulados para negar su ingreso, distintos testimonios confirmaron que el joven estuvo detenido en la dependencia policial.

Uno de los relatos más importantes fue el de David Alberto Hayes, quien declaró haber visto cómo efectivos policiales golpeaban brutalmente a Torres hasta dejarlo inconsciente antes de retirarlo “a la rastra”.

En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Argentino por la desaparición forzada del joven y ordenó continuar con la búsqueda, además de investigar y sancionar a los responsables.

La investigación continúa abierta

Por el caso ya hubo dos juicios orales que terminaron con condenas a distintos efectivos policiales vinculados a la Seccional Primera. Sin embargo, todavía resta un tercer juicio contra otros integrantes de la fuerza.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad mantiene vigente una recompensa de 15 millones de pesos para quienes aporten información sobre el paradero de Iván Torres o datos relevantes para la causa.

Las excavaciones generan una fuerte expectativa tanto en la familia como en organismos de derechos humanos, debido a que en el sector donde trabajará el EAAF existen múltiples tumbas NN correspondientes a distintos períodos.