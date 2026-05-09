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La investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, sumó un nuevo capítulo tras la incorporación de estudios histopatológicos que podrían introducir un cambio en la hipótesis principal de la causa judicial.

De acuerdo a la nueva pericia médica agregada al expediente, el menor habría muerto como consecuencia de una neumonía bilateral no tratada a tiempo, situación que derivó en una falta de oxigenación cerebral y posteriormente en un paro cardiorrespiratorio.

El hospital donde fue atendido Ángel López.

El informe modificaría el eje de la investigación que hasta ahora se sostenía sobre la hipótesis de una muerte causada por lesiones traumáticas detectadas durante la autopsia preliminar.

Qué determinó el estudio histopatológico

Según fuentes vinculadas a la investigación, los estudios histopatológicos concluyeron que Ángel sufrió una infección respiratoria aguda bilateral que afectó su capacidad pulmonar y generó un cuadro severo de hipoxia.

La pericia señaló que esa condición habría derivado en una falla cerebral por falta de oxígeno, lo que finalmente provocó la muerte del niño.

La conclusión se diferencia del primer informe de autopsia presentado durante la audiencia de apertura de investigación. En esa instancia, la Fiscalía sostuvo que el menor presentaba edema cerebral difuso, hipertensión endocraneana y una hemorragia subaracnoidea compatible con lesiones traumáticas.

Además, durante esa audiencia se informó que el cuerpo del niño tenía múltiples hematomas y lesiones en la cabeza, situación que llevó a los investigadores a sostener inicialmente una hipótesis vinculada a violencia física.

Cómo puede cambiar la imputación

La incorporación del nuevo estudio abrió la posibilidad de una revisión en la calificación legal contra Mariela Altamirano, madre biológica de Ángel, y su pareja, Maicol González.

Mariela Altamirano, madre de Ángel, rompió en llanto durante la audiencia.

Hasta el momento, ambos permanecen detenidos e imputados por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento.

Sin embargo, tras conocerse el resultado del estudio histopatológico, las defensas comenzaron a analizar un posible pedido de cambio de carátula hacia la figura de abandono de persona seguido de muerte.

Fuentes judiciales aclararon que el nuevo informe médico no implica automáticamente la desvinculación de responsabilidades penales para los acusados.

La nueva línea investigativa buscará establecer cuánto tiempo llevaba enfermo el niño, qué síntomas presentaba y si los adultos responsables omitieron solicitar asistencia médica pese al deterioro de su estado de salud.

Las lesiones detectadas continúan bajo análisis

Aunque el estudio histopatológico modificó la principal hipótesis sobre la causa de muerte, las lesiones detectadas durante la autopsia continúan incorporadas dentro del expediente judicial.

La desgarradora despedida de la familia de Ángel. FOTO: DIARIO CRÓNICA/FOTO: JOSÉ “PORTU” GUERREIRO.

El informe forense inicial registró hematomas en el cuero cabelludo, hemorragias y lesiones cerebrales compatibles con traumatismos.

Ahora, la Justicia deberá determinar si esos golpes tuvieron incidencia directa en el fallecimiento o si correspondían a lesiones previas sin relación causal con la muerte.

También permanece bajo análisis la historia clínica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde se consignó que Ángel ingresó con paro cardiorrespiratorio y antecedentes de traumatismos previos.

Qué dijo la Fiscalía sobre el nuevo informe

El fiscal jefe Cristian Olazábal aseguró que por el momento, la incorporación del estudio histopatológico no modifica la acusación contra los imputados.

“Para mí nada cambió, hay un niño fallecido y los responsables son los inculpados”, sostuvo en declaraciones exclusivas al Diario Crónica de Comodoro Rivadavia.

El funcionario judicial explicó además que la Fiscalía continuará profundizando las pericias y adelantó que solicitarán nuevas precisiones técnicas una vez que se incorpore el informe final de autopsia.

“Cuando tengamos el informe final pediremos precisiones y designaremos consultores expertos para que nos aporten conclusiones. No nos vamos a quedar con un solo dictamen”, afirmó.

La reacción de la querella y de la familia

El abogado Roberto Castillo, representante del padre del niño, también rechazó que la nueva pericia modifique el planteo de la querella.

El abogado Roberto Castillo en Comodoro dialogando con Diario Crónica. FOTO: CRÓNICA DE COMODORO RIVADAVIA,

A través de sus redes sociales, sostuvo que existe un intento de instalar “una versión distorsionada” sobre lo ocurrido con Ángel López y aseguró que continuará impulsando la acusación por homicidio agravado.

En paralelo, Lorena Andrade, pareja del padre biológico del niño, cuestionó públicamente la hipótesis de una enfermedad preexistente.

Lorena Andrade, “madre del corazón” de Ángel, habló con Crónica TV. Apuntó contra funcionarias que pudieron haber evitado la muerte del pequeño. foto: Cristian Echeverría/ Crónica TV

“Ángel era un nene sano, feliz, que corría y jugaba. Él no tenía ninguna enfermedad”, expresó.

La mujer también recordó que la familia había advertido previamente sobre presuntas situaciones de violencia y negligencia vinculadas al entorno donde vivía el menor.

Cinthia Fernández, pareja del abogado Castillo, también apuntó contra el posible giro en la causa Ángel: “Está todo manoseado y corrompido”. La modelo apuntó contra la filtración del estudio histopatológico y aseguró que buscan instalar “un relato” para desligar el caso de un hecho violento. “La gente no es estúpida”, lanzó.

Cinthia Fernández durante la marcha por Ángel López. FOTO: DIARIO CRÓNICA DE COMODORO RIVADAVIA.