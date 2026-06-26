Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, encabezó junto al diputado nacional, Juan Pablo Luque; los diputados provinciales, Vanesa Abril, Juan Horacio Pais y Gustavo Fita; el secretario general de UOCRA, Raúl Silva, concejales del bloque Arriba Chubut y secretarios y subsecretarios del Gabinete Municipal, una conferencia de prensa, donde anunció el envío de una carta documento a YPF. La medida institucional busca frenar el inminente acuerdo de transferencia de activos y bienes inmuebles de la petrolera estatal a la provincia del Chubut, del cual el Ejecutivo municipal, no fue notificado oficialmente, vulnerando acuerdos históricos y la autonomía de la ciudad.

Durante su alocución, Macharashvili fue tajante al defender el patrimonio de los comodorenses frente a las decisiones tomadas de manera unilateral a miles de kilómetros de distancia. El jefe comunal aclaró que la medida no busca confrontar, sino exigir el respeto que la ciudad merece, al afirmar que “esta carta documento es una declaración política para preservar la institucionalidad y los trámites que veníamos haciendo con YPF en función de su retirada de la cuenca del Golfo San Jorge y de todos los bienes que tenían que ser traspasados al municipio, como estaba previsto en convenios y acuerdos anteriores. No es una declaración de guerra; nosotros vamos a seguir trabajando para que el diálogo prime, pero vamos a ser muy firmes en el cumplimiento del respeto que tenemos que tener ante las instituciones y con la sociedad”, disparó el intendente.

Alertó sobre los trascendidos de un convenio que implica activos y una suerte de transacción a espaldas de la comunidad, exigiendo que se “pare la pelota” y se regrese a los canales de consenso. “Queremos sentarnos a la mesa antes de que eso se sustancie; nada más ni nada menos que eso. Intimamos a YPF para que se abstenga de generar cualquier acción administrativa y legal sin antes consultar”, agregó.

Enfatizó que los bienes en disputa pertenecen a la comunidad y no a nombres propios, remarcando que no se trata simplemente de una cancha de fútbol, sino de la historia y los derechos de la ciudad. Recordó que el Municipio viene realizando inversiones millonarias en estas instituciones desde hace más de 25 años y advirtió sobre el impacto directo de los pasivos que sufre Comodoro Rivadavia.

“Los desórdenes urbanos que se han generado por la actividad y por el no manejo correcto de esos activos por YPF nos impactan y la gente nos lo reclama a nosotros”. Asimismo, recordó que el propio presidente de YPF, le había prometido que no se tomaría ninguna definición sin antes consultarla con los representantes de Comodoro Rivadavia.

“Desconocen el aporte histórico de Comodroro”

En otro orden, expresó su profundo rechazo a la decisión de YPF de transferir a la Provincia del Chubut distintos inmuebles y bienes vinculados a la actividad petrolera en la ciudad, entre ellos el histórico edificio de Km. 3, considerado uno de los símbolos más representativos de la identidad petrolera de la región.

Al referirse a la medida adoptada por la compañía, el jefe comunal sostuvo que “se trata de una decisión que vuelve a desconocer el aporte histórico que Comodoro Rivadavia realizó durante más de un siglo al desarrollo de YPF y de la industria energética nacional”.

“Comodoro fue el corazón productivo de YPF. Generaciones enteras de trabajadores construyeron desde esta ciudad una parte fundamental de la historia energética argentina. Por eso resulta difícil comprender que decisiones de esta magnitud se tomen sin contemplar el vínculo histórico, social y cultural que estos bienes tienen con nuestra comunidad”, afirmó.

En ese sentido, Macharashvili consideró que el edificio histórico de Km. 3 y los inmuebles vinculados al patrimonio petrolero “deben preservar su carácter público y su pertenencia a la comunidad que les dio origen”, al tiempo que expresó su expectativa de que el Gobierno Provincial evalúe mecanismos que permitan que dichos bienes queden bajo la órbita de la ciudad.

“Esperamos que el gobernador Ignacio Torres pueda considerar el traspaso de estos bienes a Comodoro Rivadavia. Nuestra ciudad no solo fue protagonista del desarrollo petrolero argentino, sino que además es la depositaria natural de una historia que pertenece a todos los comodorenses”, señaló.

Por otra parte, el intendente ratificó la decisión del Municipio de avanzar en todos los reclamos vinculados a los pasivos ambientales generados por la actividad hidrocarburífera en el ejido urbano.

“Vamos a seguir exigiendo que las empresas responsables cumplan con las obligaciones ambientales que les corresponden. La recuperación de los espacios afectados y la remediación de los pasivos existentes en sectores como Área Central y Restinga Alí forman parte de una agenda irrenunciable para esta gestión”, remarcó.

Finalmente, Macharashvili sostuvo que la defensa del patrimonio histórico, cultural y ambiental de la ciudad constituye una responsabilidad indelegable del Estado municipal. “Comodoro Rivadavia defenderá su historia, su patrimonio y los intereses de sus vecinos con la firmeza que la situación requiere”, concluyó.