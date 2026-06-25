Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La causa por la muerte del pequeño Ángel López ingresó en una nueva etapa luego de que la Justicia habilitara la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa de Mariela Altamirano, representada por la abogada Vanesa Vera, sostiene que el análisis de ese organismo será determinante para establecer con precisión la causa eficiente del fallecimiento y, eventualmente, modificar el rumbo de la investigación.

En diálogo con Radio del Sur y Argentar Noticias, Vera explicó que el pedido formulado por la defensa no consiste en remitir muestras biológicas o material orgánico, sino toda la documentación médica reunida durante la investigación. “Lo que nosotros solicitamos es el análisis de la documental que hay: la historia clínica, el informe preliminar de autopsia, el informe histopatológico, la primera conclusión de la junta médica, el dictamen de nuestro perito, la ampliación de la junta médica y el dictamen del doctor Segura”, precisó.

Según explicó la letrada, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema deberá expedirse únicamente sobre dos cuestiones específicas. La primera consiste en determinar si corresponde mantener el límite temporal de 12 horas establecido por la médica anatomopatóloga Verónica Herrera Duclog respecto de las lesiones halladas durante el estudio histopatológico.

La segunda apunta a establecer si las lesiones detectadas en el cuero cabelludo tenían, por sí mismas, entidad suficiente para provocar la muerte del niño. “Sobre esas dos cuestiones se tiene que emitir el Cuerpo Médico Forense de la Corte”, remarcó Vera. La abogada aclaró que el organismo nacional no deberá pronunciarse acerca de si esas lesiones fueron provocadas por golpes u otro mecanismo, sino exclusivamente sobre su capacidad para producir el fallecimiento y sobre la antigüedad de esas lesiones.

Vanesa Vera, abogada defensora de Mariela Altamirano.

El eje de la discusión médica

Para la defensa, la resolución de esos dos interrogantes será clave porque podría modificar la interpretación sobre la causa eficiente de la muerte. “Si nos dicen que esas lesiones no tienen entidad para causar la muerte, ya hay una causa principal de muerte, que es la cuestión respiratoria”, sostuvo la abogada.

En ese escenario, agregó, dejaría de existir la “concomitancia” entre traumatismos y compromiso respiratorio que fue señalada en el primer informe interdisciplinario. “Lo que nosotros ponemos en discusión es si esas lesiones eran golpes o no y si tenían la entidad para provocar la muerte, porque eso forma parte del hecho imputado a nuestros asistidos”, explicó. Vera insistió en que la intención de la defensa no es dilatar el proceso judicial. “No es una cuestión de intención de dilatar el proceso, sino de determinar con claridad cuál es el hecho por el que ellos eventualmente van a llegar a juicio y del que se tienen que defender”, manifestó.

Recordemos que Luis López, el padre del menor, en declaraciones a La Opinión Austral insistió en que su ex pareja y madre del niño es la responsable: “Ella lo mató a golpes, no tengo dudas. Espero que la justicia no se deje influir y aclare todo”.

Posible modificación de la acusación

Consultada acerca de la posibilidad de que cambie la calificación jurídica de los hechos, Vera reconoció que esa alternativa existe, aunque aclaró que todavía resulta prematuro anticipar cuál será la estrategia definitiva de la defensa. Explicó que el Ministerio Público Fiscal seguramente mantendrá su acusación por homicidio agravado, mientras que la defensa evaluará la calificación una vez conocido el informe definitivo de la Corte Suprema. “Cada parte tiene su teoría del caso y las calificaciones jurídicas que propone”, indicó.

Y admitió que la figura podría derivar en un eventual abandono de persona seguido de muerte, respondió: “Podría ser. Pero son posturas para una instancia posterior, que es la del juicio. Ahora vamos a esperar el resultado y después veremos”. Pese al planteo presentado respecto de la prueba médica, la defensa no solicitará por el momento una revisión de la prisión preventiva que cumplen Mariela Altamirano y Maicol González. Vera explicó que la medida cautelar no está siendo cuestionada.

“Nosotros no cuestionamos la prisión preventiva, no pedimos revisión de la prisión preventiva. Entendimos en ese momento que estaba debidamente fundada y es lo que sostenemos hasta ahora”, afirmó. Cuando fue consultada acerca de si considera que ambos deberían continuar detenidos, evitó realizar una valoración personal y volvió a remitirse al aspecto estrictamente jurídico. “No pensamos revisarla por ahora“, respondió al ser consultada sobre una eventual solicitud de libertad.

Mariela Altamirano, madre de Ángel, durante una de las audiencias.

Debate sobre la actuación de la fiscalía

Otro de los planteos formulados resultó si la Fiscalía avanzó demasiado rápido con la imputación antes de contar con el resultado del estudio histopatológico. Vera consideró que, de haberse esperado ese informe, probablemente hoy no existiría el nivel de discusión médica que presenta la causa. “Seguramente, si se hubiese esperado el resultado del histopatológico, no estaría en discusión cuál es la causa de muerte, si había concomitancia o no con golpes”, sostuvo. No obstante, evitó afirmar que la acusación hubiera sido distinta.

Explicó que el Ministerio Público Fiscal también podría haber construido el caso mediante testimonios y otras pruebas, aun cuando la conclusión médica sobre la causa de muerte hubiese sido diferente.

“Con testimonios o con otra prueba el Ministerio Público Fiscal podría construir un caso como el que tiene. Después sería una cuestión de prueba y discutiríamos a otro nivel”, concluyó. Ahora, el expediente quedará a la espera del dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya opinión técnica podría convertirse en una pieza central para definir tanto la causa eficiente de la muerte de Ángel López como el encuadre jurídico definitivo con el que la causa llegue a juicio.

Leé más notas de La Opinión Austral