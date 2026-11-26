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La Legislatura de Chubut sancionó una ley que habilita a profesionales médicos de Santa Cruz y Río Negro a desempeñarse en el sistema público de salud chubutense. La medida busca cubrir la falta de especialistas, especialmente en localidades cercanas a los límites provinciales.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, establece un régimen especial de excepción que permite flexibilizar las restricciones sobre acumulación de cargos públicos y el requisito de residencia. De esta manera, médicos que viven y trabajan en Santa Cruz podrán sumar funciones en hospitales de Chubut, siempre que no exista superposición horaria.

Uno de los ejemplos mencionados durante el debate legislativo fue la cercanía entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, dos ciudades separadas por pocos kilómetros y que mantienen una relación cotidiana en materia laboral y de servicios.

Al presentar el proyecto, la diputada Sandra Willatowski (Despierta Chubut), presidenta de la Comisión de Legislación Social, Salud y Trabajo, explicó que la normativa apunta a dar respuesta a la falta de especialistas que afecta tanto a la provincia como al resto del país.

La legisladora mencionó la necesidad de contar con más pediatras, cardiólogos, traumatólogos y ginecólogos, entre otras especialidades. En ese sentido, señaló que la cercanía geográfica entre distintas localidades permite pensar en esquemas de trabajo compartidos.

“Lo que buscamos con este proyecto es aprovechar las cercanías entre las localidades, entre Lago Puelo y El Bolsón, entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, entre Gastre e Ingeniero Jacobacci“, sostuvo Willatowski.

La norma establece tres condiciones para autorizar la acumulación de cargos: que exista escasez de profesionales en la zona, que no se produzca superposición horaria y que el médico presente la correspondiente declaración. Además, faculta al Ejecutivo provincial a celebrar convenios con otras jurisdicciones.

Desde el oficialismo aclararon que el nuevo régimen no modifica los requisitos para obtener la matrícula profesional en Chubut, las condiciones laborales ni los convenios colectivos de trabajo.

El debate por la falta de médicos y las condiciones laborales

Durante el tratamiento, distintos bloques coincidieron en la necesidad de buscar alternativas para garantizar la atención sanitaria en las localidades del interior, aunque también plantearon que la incorporación de profesionales de otras provincias debe complementarse con políticas que fortalezcan el sistema público.

La diputada Vanesa Abril, de Arriba Chubut, acompañó la necesidad de atender la falta de especialistas, pero consideró que la medida debería tener un plazo de vigencia y estar acompañada por estrategias para lograr que los médicos se radiquen definitivamente en Chubut.

Por su parte, la diputada Norma Arbilla advirtió sobre la situación del sistema sanitario en la cordillera y señaló que 47 profesionales especialistas del hospital de Esquel renunciaron al sistema público durante este año y parte del anterior.

Según explicó, entre los principales motivos aparecen los bajos salarios y las condiciones laborales, factores que dificultan la permanencia de profesionales con años de formación y especialización.

El diputado Sergio Ongarato, de Despierta Chubut, también defendió la iniciativa y sostuvo que la migración de médicos hacia otros países, atraídos por mejores remuneraciones y condiciones de trabajo, representa un problema para el sistema sanitario argentino.

En tanto, Juan Aquino, del Frente de Izquierda, fue el único legislador que se abstuvo. Si bien reconoció la falta de especialistas, cuestionó que la propuesta no contemple una política integral para fortalecer la salud pública y generar condiciones que permitan retener a los profesionales.

La ley fue aprobada con el acompañamiento de la mayoría de los bloques legislativos y abre la posibilidad de establecer acuerdos sanitarios entre Chubut, Santa Cruz y Río Negro para aprovechar la disponibilidad de médicos en zonas cercanas y ampliar la cobertura de atención.