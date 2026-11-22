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El cierre de un acto oficial por la licitación del Paseo Costero terminó con un fuerte cruce entre el empresario de la construcción Gabriel Pereira y el funcionario municipal Fernando Ostoich. El episodio ocurrió este viernes en las instalaciones del CEPTUR, luego de la apertura del proceso licitatorio, y expuso un conflicto que, según el titular de Prekad, lleva más de un año.

Pereira se acercó al secretario de Infraestructura y Obras Públicas para reclamarle el pago de aproximadamente $1.500 millones por trabajos que, según afirmó, fueron ejecutados y finalizados hace meses. En medio de la discusión, responsabilizó al funcionario por la delicada situación financiera que atraviesa su empresa y por la pérdida de 80 puestos de trabajo.

La tensión escaló hasta que el intendente Othar Macharashvili debió intervenir y colocarse entre ambos para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Sin embargo, la discusión continuó fuera del edificio, donde el empresario realizó nuevas declaraciones y denunció que también tendría impedimentos para acceder a futuras contrataciones municipales.

El intendente Othar Macharashvili dialoga con Gabriel Pereira, titular de Prekad, en medio del tenso momento.

“Apenas asumió me dijo que no iba a cobrar ni a trabajar, y todavía lo sigue manteniendo”, sostuvo Pereira al referirse a Ostoich. Además, aseguró que la semana pasada el funcionario habría reiterado esa postura ante su abogado.

El reclamo de Prekad: despidos, obras terminadas y cuestionamientos a las contrataciones

En sus declaraciones a medios locales, el empresario describió el impacto que tiene el conflicto con el Municipio sobre la estructura de la firma, dedicada a la ingeniería, construcción e infraestructura y con sede en Comodoro Rivadavia.

“Ya llevo despedidas 80 personas y tengo otras 70 en la base que estoy manteniendo, inclusive vendiendo vehículos, porque no nos dejan cobrar ni trabajar”, afirmó Pereira.

En ese contexto, señaló que busca preservar los puestos de trabajo que aún continúan en la firma, muchos de ellos correspondientes a empleados que fueron capacitados dentro de la empresa.

Entre los trabajos que permanecen si se encuentra el edificio de Recaudación municipal que, según indicó, fue terminado en febrero y todavía no fue inaugurado.

“Me llamaron hace 15 días para que vaya a energizarlo porque ya lo vandalizaron. Es un edificio de más de mil millones de pesos, pero como lo hice yo, no se va a inaugurar”, cuestionó.

Pereira también puso en duda los mecanismos de contratación del Municipio y denunció que algunos concursos privados de precios favorecerían a empresas cercanas al funcionario. En ese marco, reclamó mayores oportunidades para las firmas locales y cuestionó la participación de compañías de otras provincias en obras financiadas con recursos de los contribuyentes de Comodoro.

Gabriel Pereira, propietario de Prekad, reclamó el pago de obras ejecutadas y cuestionó su exclusión de futuras contrataciones municipales. FOTO: EL CRONISTA CR

“Yo no tengo problema en competir contra empresas de Comodoro, pero no con empresas de Neuquén y Buenos Aires”, expresó.

Además, aseguró que continuará con las presentaciones correspondientes para reclamar el dinero que considera adeudado y cuestionar las decisiones administrativas que, según sostiene, perjudican a Prekad. “Ya me dijeron que si avanzo no trabajo más en la Municipalidad. No estoy trabajando, así que no hay problema”, concluyó.

La respuesta del Municipio

Tras las acusaciones, el secretario de Economía municipal, Fernando Barría, salió a responder públicamente y rechazó que la Municipalidad mantenga una deuda de $1.500 millones con Prekad.

El funcionario sostuvo que, de acuerdo con los registros administrativos del Ejecutivo, el único monto pendiente de pago con la empresa asciende a $70 millones y se encuentra actualmente en trámite, dentro de los plazos habituales para este tipo de obligaciones.

“Nos llama la atención su actitud porque la única deuda registrada que tenemos con la empresa es de 70 millones de pesos. Nos sorprende el reclamo porque no coincide con la realidad administrativa que nosotros tenemos en el Municipio”, manifestó Barría.

El secretario explicó que los pagos del Estado deben atravesar distintas instancias administrativas y que los tiempos de cancelación forman parte de los procedimientos habituales de las contrataciones públicas. En ese sentido, remarcó que las empresas que trabajan con organismos estatales conocen esos mecanismos y deben contemplar los plazos correspondientes.

Barría también hizo referencia a la participación de Prekad en la licitación del Paseo Costero, donde la firma presentó la oferta económica más baja. Para el funcionario, existe una contradicción entre el reclamo público del empresario y su decisión de continuar presentándose a procesos de contratación municipal.

“Es contradictorio que reclamen, pero que a la vez se hayan presentado en la licitación, ya que nadie está obligado a trabajar para el Estado. El que trabaja para el Estado también lo hace porque quiere y porque entiende que le conviene”, sostuvo.

Finalmente, el titular de Economía reiteró que los registros municipales no reflejan una deuda cercana a los $1.500 millones y aseguró que los $70 millones reconocidos por la administración continúan siguiendo el circuito administrativo correspondiente.