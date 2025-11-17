Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno del Chubut declaró este lunes 17 de noviembre el estado de emergencia climática, luego de que intensos vientos azotaran a toda la provincia con ráfagas que, según los reportes oficiales, superaron los 140 kilómetros por hora en algunas localidades. La decisión fue dispuesta por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien instruyó la implementación de medidas inmediatas para minimizar los riesgos sobre la población.

La emergencia se enmarca en las alertas roja, naranja y amarilla emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, que abarcan diferentes regiones del territorio provincial. Ante este escenario, se dispuso la suspensión de actividades educativas, la limitación de la atención en establecimientos sanitarios, medidas laborales para el personal estatal y un amplio operativo de seguridad vial.

Suspensión total de actividades escolares

Por instrucción del Ministerio de Educación, se resolvió la suspensión de todas las actividades en escuelas públicas de la provincia durante el lunes 17. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades, y se fundamenta en la necesidad de evitar traslados innecesarios y proteger tanto a estudiantes como al personal docente y no docente.

La cartera educativa continuará monitoreando la evolución del fenómeno climático para determinar la normalización de las actividades en los días posteriores.

Protocolos especiales en el sistema de salud

La Secretaría de Salud activó protocolos de funcionamiento restringido en los establecimientos sanitarios de toda la provincia. La atención quedó limitada a servicios esenciales y se garantizaron guardias mínimas en hospitales y centros de salud.

El objetivo es reducir traslados riesgosos, minimizar la exposición del personal y asegurar la asistencia médica indispensable durante la emergencia, priorizando la seguridad de trabajadores y pacientes.

Actividades laborales restringidas y recomendaciones oficiales

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, emitió un comunicado dirigido a organismos provinciales solicitando la suspensión de actividades laborales para el personal no esencial, así como de cualquier tarea que implique trabajo al aire libre.

Además, se instó a municipios y organismos locales a considerar la adopción de medidas propias, de acuerdo con los informes actualizados sobre la situación meteorológica en cada región.

Rutas con tránsito restringido en toda la provincia

Con el fin de evitar accidentes y situaciones de riesgo extremo, el Gobierno provincial dispuso la restricción total del tránsito para todo tipo de vehículos en varias rutas nacionales clave:

Ruta Nacional 3: tramo Trelew–límite con Santa Cruz y viceversa.

Ruta Nacional 26: tramo Comodoro Rivadavia–empalme con Ruta Nacional 40 y viceversa.

Ruta Nacional 40: tramo Gobernador Costa–límite con Santa Cruz y viceversa.

Ruta Nacional 260: tramo empalme RN 40–límite con Chile y viceversa.

La habilitación de estos tramos quedará sujeta a la evolución del fenómeno durante la jornada.

Recomendaciones a municipios y población

Protección Ciudadana informó a los distintos municipios sobre la magnitud prevista del evento climático, recomendando adoptar medidas preventivas acordes a las alertas vigentes. Entre las sugerencias dirigidas a la población se incluyen:

Evitar transitar por la vía pública salvo emergencias.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

No realizar actividades al aire libre.

El Gobierno del Chubut continuará actualizando el estado de situación mientras persistan las condiciones extremas de viento en toda la provincia.