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Comodoro Rivadavia vivió este sábado una emotiva jornada patriótica en el marco del Día de la Bandera y del 206° aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, con un acto oficial cargado de simbolismo, memoria y reflexión.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Othar Macharashvili, acompañado por el viceintendente Maximiliano Sampaoli, junto a autoridades civiles, militares, educativas y representantes de distintas instituciones de la ciudad.

El acto estuvo encabezado por el intendente Othar Macharashvili junto autoridades del Consejo Deliberante local y militares.

La agenda oficial comenzó con la colocación de una ofrenda floral en el busto que homenajea a Belgrano. Luego, las actividades continuaron en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Moreno, donde se realizó el izamiento del pabellón nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Militar de Música “Capitán Luis Candelaria” de la Fuerza Aérea Argentina.

Además, el acto contó con una presentación artística del Ballet “El Camaruco”, que aportó color y tradición a la jornada.

El cuerpo de Baile “El Camaruco” aportó color a la ceremonia.

Entre los presentes estuvieron concejales, integrantes del gabinete municipal, autoridades de las Fuerzas Armadas y de seguridad, representantes del ámbito educativo, miembros de la Federación de Comunidades Extranjeras, de la Asociación Cultural Sanmartiniana y de la Unión de Excombatientes de Malvinas e Hijos.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue el discurso del veterano de guerra de Malvinas Luis Agüero, miembro del Instituto Sanmartiniano, quien ofreció un mensaje profundo sobre el significado de la bandera y los valores fundacionales de la patria.

Luis Agüero, excombatiente brindó unas palabras alusivas a la fecha.

Agüero puso en valor la figura de María Catalina Echevarría de Vidal, la mujer que confeccionó la primera bandera argentina en 1812 por pedido de Belgrano.

“Belgrano la imaginó, la ordenó, pero las palabras no se cosen solas. María Catalina, junto a otras mujeres, confeccionó aquel emblema que atravesaría generaciones”, expresó.

En su alocución también resaltó el legado de Belgrano, recordando su entrega absoluta al país y su compromiso con la educación y el bien común.

“Falleció en la pobreza, sin honores ni riquezas, pero dejando un ejemplo inmenso de patriotismo y compromiso con la nación”, destacó.

Durante su mensaje, Agüero remarcó la necesidad de recuperar valores como el sacrificio, el esfuerzo, la solidaridad y el amor por la patria, en un contexto donde consideró fundamental volver a las raíces que forjaron al país.

El recuerdo de Malvinas

Hacia el cierre, el veterano conectó el legado de Belgrano con la historia reciente argentina y rindió homenaje a los soldados caídos en la guerra de Malvinas.

“Tenemos que recordar a nuestros soldados caídos en Malvinas, que juraron la bandera en abril de 1982 en pleno conflicto y dieron su vida por defenderla”, sostuvo con emoción.

Sus palabras marcaron uno de los momentos más conmovedores del acto y dejaron un mensaje claro: rescatar los valores de quienes construyeron la patria y honrar la memoria de quienes la defendieron hasta las últimas consecuencias.