Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el objetivo de garantizar decisiones responsables y basadas en evidencia científica, el Municipio avanza en una nueva etapa de evaluación integral del Cerro Hermitte, tras su desplazamiento. A través de la firma del contrato con la empresa IATASA, articularán el trabajo de especialistas en ingeniería y geotecnia para determinar las intervenciones necesarias y brindar certezas a los vecinos afectados.

En este sentido, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, encabezó una conferencia de prensa en la que se oficializó la firma del contrato de consultoría, para profundizar los estudios técnicos sobre el movimiento del Cerro Hermitte, tras 35 días de trabajo ininterrumpido desde el inicio de la emergencia.

Estuvieron presentes, además, el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich; el presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández y el gerente técnico de la empresa IATASA, Raúl Pérez Sucunza.

Durante el encuentro, el jefe comunal llevó tranquilidad a la comunidad y destacó que “hoy hemos cerrado el contrato con la empresa que nos va a dar el plafón técnico y jurídico para todas las acciones posteriores. Este contrato, es el elemento que nos permite, como funcionarios públicos, generar los mecanismos para imputar los fondos y avanzar con responsabilidad”. En ese contexto, subrayó que “en apenas 35 días, se realizaron numerosas acciones prioritarias, entre ellas el resguardo de los vecinos afectados y la recopilación de información técnica clave”.

Asimismo, Macharashvili, valoró especialmente el trabajo inicial de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), al indicar que “los profesionales pusieron el cuerpo para generar datos fundamentales que hoy permiten avanzar en una nueva etapa”. Mientras que en referencia al tiempo que conllevó notificar sobre las gestiones y avances, sostuvo que se busca comunicar responsablemente y con sustento técnico, para no generar confusión y ansiedad.

Firma de contrato

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, explicó que la firma del contrato permite “perfeccionar el proceso iniciado tras la catástrofe natural que obligó a numerosas familias a abandonar sus hogares. Fuimos dando los pasos lógicos, primero resguardar la vida de nuestros vecinos y ahora avanzar en el diagnóstico profundo del talud que generó el desplazamiento. No vamos a improvisar ni generar falsas expectativas, vamos a trabajar desde el punto de vista ingenieril y técnico”.

Las empresas seleccionadas para llevar adelante el estudio son IATASA y SRK, firmas especializadas en ingeniería, geotecnia y obras civiles, que trabajarán en conjunto con la UNPSJB y los equipos técnicos municipales, durante un plazo estimado de 90 días.

Con la firma del contrato de consultoría, se profundizarán los estudios técnicos sobre el movimiento del Cerro Hermitte.

Del mismo modo, el presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó que “el trabajo preliminar de la Universidad, iniciado el 15 de enero a pedido del intendente, permitió conformar un equipo interdisciplinario de geólogos, geotécnicos e ingenieros, que aportó información decisiva para la toma de decisiones iniciales, incluyendo el plan de evacuación. Estamos articulando ese trabajo con el plan de la empresa para acelerar los procesos. No partimos de cero, sino que recuperamos y profundizamos lo realizado”, explicó.

Asimismo, adelantó que se fortalecerán los laboratorios universitarios vinculados a estas temáticas, con una mirada integral sobre las posibles vulnerabilidades geológicas de la ciudad, recordando la experiencia positiva en el Cerro Chenque, tras las inundaciones de 2017.

Estudios

El gerente técnico de IATASA, Raúl Pérez Sucunza, destacó la trayectoria de la empresa, con 65 años de experiencia en grandes obras de ingeniería en el país, y ponderó el trabajo previo realizado por la Universidad, al señalar que “estamos trabajando en un contexto de urgencia, lo que implica acelerar procesos, pero siempre con seriedad. Vamos a comunicar conclusiones cuando tengamos bases ciertas, aunque iremos informando avances cada 15 días”, detalló.

El especialista explicó que “el abordaje incluirá, no sólo el análisis geotécnico del talud, sino también la evaluación hidrológica e hidráulica del sector, aspectos claves para comprender integralmente el fenómeno”.

Reunión con vecinos

Asimismo, el intendente, Othar Macharashvili, mantuvo junto al gerente técnico de IATASA, Raúl Pérez Sucunza, un encuentro con vecinos del barrio Médanos, con el objetivo de explicar las acciones previstas para la estabilización del talud afectado, tras el reciente movimiento de suelo.

Durante el encuentro, también se puso en valor el trabajo realizado por los profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y su predisposición para continuar trabajando junto a la empresa en los pasos a seguir para agilizar los tiempos de respuesta. En la semana entrante, continuarán las reuniones con vecinos de los distintos barrios afectados por el deslizamiento del cerro Hermitte.

De esta manera, Verónica Acosta, una de las vecinas que participó de dicha reunión, detalló que “los referentes de la empresa nos explicaron cuál va a ser el alcance en esta primera etapa, en la que tienen previsto realizar, en los primeros 15 días, un estudio preliminar para poder diagramar acciones preventivas y llegar al final del estudio, que estiman será en tres meses, con las acciones definitivas para una estabilización certera del talud”.

El municipio realizó un encuentro con vecinos y referentes de la consultora.

Asimismo, destacó la confianza de los vecinos en la idoneidad técnica de las empresas involucradas y remarcó que “estamos confiados en la capacidad empresarial, no solo de IATASA, sino también de SRK. Nos alienta y nos alivia saber que dentro del proyecto están contempladas medidas preventivas para llevarse a cabo”, expresó.

Acosta también remarcó que “uno de los puntos fundamentales es la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real, lo que permitirá dar alarmas tempranas, tanto a los vecinos como a las prestadoras de servicios. Para nosotros es fundamental porque hay vecinos que están viviendo en el barrio todavía y necesitamos la restitución del servicio de gas”.

Para cerrar, adelantó que la información será transmitida al resto de los quienes tienen sus casas en el barrio al expresar que “logramos que de primera mano nos expliquen la magnitud del trabajo y lo vamos a comunicar a los vecinos. Esperamos poder contar en el corto plazo con el contrato firmado; sabemos que debe cumplir pasos administrativos y por eso aún no lo tenemos”, concluyó.