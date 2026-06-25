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El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, lanzó duras críticas contra el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente de YPF, Horacio Marín, luego de la decisión de la petrolera de transferir bienes a la Provincia que, según afirmó, pertenecen al patrimonio histórico y social de la ciudad.

A través de la red social X, el jefe comunal calificó la medida como “una nueva falta de respeto” y sostuvo que los activos cedidos “forman parte de la historia, la identidad y el patrimonio de Comodoro Rivadavia”, en referencia a edificios emblemáticos como el histórico inmueble de Km 3.

En ese marco, Macharashvili advirtió que “Comodoro irá hasta las últimas consecuencias” y reclamó que el gobierno provincial “rectifique la situación y garantice el traspaso de los bienes a la ciudad, que es su legítima depositaria histórica y moral”.

Además, el intendente cuestionó el rol de YPF al sostener que la comunidad local “sostuvo durante décadas el desarrollo de la industria petrolera argentina” y anticipó que también exigirá que la empresa se haga cargo de los pasivos ambientales en distintas áreas de explotación.

Contraataque del gobierno provincial

En respuesta, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, defendió el acuerdo firmado entre el Gobierno de Ignacio Torres e YPF, y cuestionó las críticas de la oposición comodorense.

El funcionario provincial aseguró que el convenio por más de 85 millones de dólares tiene como objetivo que los bienes recuperados tengan un destino social y no político.

“Escuchamos decir que los bienes tienen que ser para los comodorenses, y en eso coincidimos plenamente. La diferencia es que nosotros trabajamos para que esos bienes sean para clubes de barrio, asociaciones vecinales, familias que esperan regularizar sus tierras e instituciones sociales, no para que vuelvan a quedar en manos de los dirigentes de siempre”, afirmó.

En esa línea, Ponce cuestionó a la conducción política local: “Los mismos que durante veinte años estafaron y defraudaron a los comodorenses hoy son los primeros en reclamar los bienes de YPF”.

Federico Ponce, ministro de Hidrocarburos de Chubut.

Un acuerdo por más de 85 millones de dólares

El ministro explicó que el entendimiento con YPF contempla una compensación total superior a los 85 millones de dólares, que incluye 25 millones en efectivo, 102 vehículos para servicios públicos y seguridad, y la transferencia de tierras e inmuebles valuados en más de 60 millones.

“La Provincia actuó antes de que estos bienes pudieran ser vendidos o transferidos a privados. Eso es lo que no dicen: esos activos podían quedar en manos de cualquiera”, señaló.

Destino social y debate legislativo

Ponce remarcó que los bienes serán destinados a clubes, familias y organizaciones sociales, y no a estructuras políticas.

Finalmente, confirmó que el acuerdo será enviado a la Legislatura provincial para su análisis, junto con auditorías y documentación técnica.

“Queremos un debate transparente y con información completa. Este es un paso histórico para recuperar patrimonio público y ponerlo al servicio de los comodorenses”, concluyó.