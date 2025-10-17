Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia continúa con las tareas para dar con el paradero de Juana Inés Morales, de 69 años, y Pedro Alberto Kreder, de 79. Ambos fueron vistos por última vez durante los primeros días de octubre, cuando habrían iniciado un viaje hacia la zona de Camarones, en la provincia de Chubut.

Según informaron las autoridades, la pareja —que mantenía una relación— habría salido en su vehículo particular con destino a esa localidad costera. Desde entonces, no se supo nada de ellos y los teléfonos celulares permanecen apagados, lo que dificulta el rastreo de su ubicación.

Por otra parte, la hija de Juana, Aldana Botha realizó una publicación en facebook en dónde brinda imágenes de la camioneta Toyota Hilux 4×4 en la que se transportaba su mamá junto a su pareja. “Ayúdenme a viralizar la foto de la camioneta de Alberto en la que se fue junto a mi mamá. Fue captada por cámaras el sábado a la mañana saliendo de Caleta Cordova-Comodoro Rivadavia”, remarcó.

Posteo en facebook de la hija de la mujer desaparecida pidiendo colaboración.

Sin rastro en cámaras ni registros turísticos

El subcomisario Patricio Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas, brindó detalles sobre el avance de la investigación y confirmó que no existen registros del ingreso del vehículo ni de los ocupantes a Camarones.

“Ayer hicimos rastrillaje, llegamos a la zona de Camarones, recorrimos Bahía Salamanca, La Pingüinera y Cabo Raso. Se verificó el ingreso a la localidad y puedo adelantar que no se vio llegar el vehículo”, indicó Rojas.

Imagen compartida por la hija de Juana en sus redes sociales.

Además, explicó que las cámaras de seguridad y los registros turísticos no muestran señales de que la pareja haya arribado a su destino. “Todas las pruebas indican que salieron rumbo a Camarones, pero nunca llegaron”, precisó el jefe policial.

Rastrillajes en la costa y dificultades por el clima

Los operativos de búsqueda se extendieron por distintos puntos de la costa chubutense, especialmente en las zonas de Rocas Coloradas y Bahía Salamanca, donde aún resta cubrir un tramo de la Ruta 1.

“El clima no acompaña y los fuertes vientos podrían limitar el operativo, pero queremos descartar la ruta que nos falta verificar”, señaló el subcomisario.

Las condiciones meteorológicas adversas han dificultado el uso de drones y el acceso a algunos sectores costeros, lo que obligó a reforzar el trabajo con patrullas terrestres y apoyo municipal.

Pedido de colaboración a los vecinos

Rojas también hizo un llamado a la comunidad de Ciudadela, en Comodoro Rivadavia, donde reside la pareja, para que aporten imágenes de cámaras de seguridad o cualquier dato que pueda ser útil para la investigación. “Necesito que, por favor, los vecinos colaboren. Últimamente están bastante reticentes y eso nos complica el trabajo. Si no, nos veremos obligados a tomar otras medidas”, advirtió el jefe policial.

El municipio se sumó al operativo

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, informó que el municipio puso a disposición todos los recursos necesarios para reforzar el operativo.

“El jefe de la división pidió colaboración y brindamos camionetas, drones y personal para reforzar el trabajo”, indicó Gómez.

El funcionario agregó que el intendente dio la orden de utilizar todos los medios posibles para encontrar a las dos personas mayores. “Acompañamos la búsqueda en todo lo que podamos y esperamos tener novedades pronto”, concluyó.