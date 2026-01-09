Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fuentes oficiales confirmaron a La Opinión Austral que el miércoles próximo el ministro del Interior, Diego Santilli, volverá a Chubut. En esta oportunidad estará acompañado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Santilli visitará el lunes 12 de enero la provincia de Chaco y el miércoles 14 regresará al sur para recorrer las zonas damnificadas por los incendios. Cabe mencionar que el funcionario mantuvo esta semana un encuentro con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en territorio patagónico.

Si bien el representante del Gobierno nacional viajó a ese distrito con la intención de dialogar con el mandatario sobre la reforma laboral, la problemática de los incendios forestales desplazó cualquier instancia de negociación.

Santilli y Torres recorrieron los sectores afectados en las localidades de El Hoyo y Epuyén. Allí supervisaron el operativo en marcha junto a los equipos que trabajan para contener el fuego y asistir a los vecinos perjudicados.

“Recordemos que el gobierno nacional está brindando toda la ayuda desde que comenzaron los incendios en la Patagonia, desplegando un mega operativo“, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

Finalmente, el jueves 15 el ministro visitará Mendoza y, en los próximos días, continuará su recorrida por el resto del país antes del tratamiento de la reforma laboral. Por otro lado, el martes el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se presentará en la Casa Rosada.

