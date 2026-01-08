Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, protagonizó un fuerte cruce con un periodista durante una conferencia de prensa por los incendios forestales que afectan a la región cordillerana. El mandatario respondió con dureza luego de que el comunicador asegurara que fondos enviados por Nación para asistir a los damnificados del incendio en Epuyén -ocurrido el año pasado- “no llegaron” a los vecinos.

El episodio ocurrió este miércoles durante una conferencia en El Hoyo, donde Torres estuvo acompañado por Ministro del Interior, Diego Santilli. En ese marco, el gobernador anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar a los responsables de los focos ígneos.

Durante la rueda de prensa, un periodista le habló a Santilli: “Ministro, el año pasado Nación hizo un aporte importante para acompañar a la provincia en las consecuencias del incendio en Epuyén, sin embargo ese dinero no llegó en su totalidad a los vecinos. Hay muchos vecinos que al día de hoy no han podido volver a sus casas o recuperar su capacidad productiva”.

El funcionario se disponía a responder cuando fue interrumpido por el gobernador chubutense, quien tomó la palabra visiblemente molesto, rechazó las afirmaciones y exigió pruebas:

“Estoy cansado de escuchar pavadas. Creo que fuiste vos el que ayer habló de un avión estadounidense y una teoría conspiranoide. Si tenés alguna denuncia para hacer de que los recursos no llegaron a donde tenían que llegar, acá está el fiscal presente. Bajá y realizá la denuncia”.

Torres recordó además antecedentes de irregularidades en gestiones anteriores. “A diferencia de lo que pasó en 2021, donde pedimos el desarchivo de la causa en la que se afanaron la plata que vino de Nación y trajeron un camión que documentó gente del conurbano para realizar tomas en esta zona, yo personalmente voy a fiscalizar los recursos”, aseguró.

“Cuando termine la conferencia vas a venir conmigo y con el fiscal a realizar la denuncia de lo que acabás de decir. No voy a tolerar ningún tipo de manifestación infundada y de mala fe en este momento, donde hay cientos de familias que la están pasando mal”, concluyó con tono firme.

El intercambio se viralizó rápidamente en redes sociales y reavivó el debate político sobre la gestión de la emergencia y el uso de fondos públicos.

Antecedentes políticos: el reclamo en la Legislatura

El pasado 27 de diciembre de 2025, el diputado del PO-FITU, Santiago Vasconcelos, también había denunciado irregularidades en la Legislatura provincial. Durante una sesión, tomó la palabra para “hacer llegar el reclamo de los vecinos damnificados por el incendio de Epuyén”.

Al notar que varios funcionarios se retiraban, agregó: “No sé si se están levantando por los $7.000.000.000 que nunca justificaron o por qué motivo, siendo la una y media del mediodía con toda la tarde por delante ni siquiera quieren escuchar que los vecinos están en condiciones gravísimas y sin asistencia”.

Seguidamente, el presidente de la Legislatura le informó que se quedó sin quórum y se cortó la transmisión en vivo.

Más tarde, Vasconcelos publicó en su cuenta de X: “OTRA VEZ, HUYERON. Intentaba hacer llegar los reclamos de los vecinos de Epuyén y el oficialismo dejó sin quórum la sesión. Quedó en el tintero eso, la situación de los trabajadores de salud y vialidad, la lucha del pueblo mendocino y el escándalo del gobierno y red chambers.”.

Qué pasa en Chubut: incendios y evacuaciones

Mientras crece la polémica política, la situación en la Patagonia es crítica. Al menos 3.000 turistas fueron evacuados por los incendios forestales que arrasan miles de hectáreas en distintos puntos del sur argentino, según informaron autoridades el miércoles 7 de enero de 2026.

Uno de los focos más graves se desató en Puerto Patriada, al norte del lago Epuyén. El fuego comenzó el lunes en cercanías de este pequeño poblado de apenas 50 habitantes estables y avanzó rápidamente debido a la sequía y los fuertes vientos.

Hasta el miércoles, el incendio ya había afectado más de 2.000 hectáreas de bosque nativo, informó el gobierno provincial.

El gobernador de Chubut, una de las provincias más afectadas, aseguró que uno de los incendios más importantes fue provocado intencionalmente y fue contundente: “Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”, dijo.

El fiscal Carlos Díaz Mayer confirmó que el incendio “se inició con un acelerante o nafta, lo que determina que alguien quiso prender ese fuego”.

Recompensa y emergencia en la Patagonia

El gobernador anunció una recompensa de 50 millones de pesos (unos 33.000 dólares) para quienes aporten información que permita identificar a los autores del siniestro.

Además de Chubut, se registran incendios forestales en Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y el sur de la provincia de Buenos Aires, según datos de la Agencia Federal de Emergencias.