Este jueves el Senado de la Nación se reúne en una sesión especial, convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, con altas expectativas por el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

En este marco, la senadora nacional por Chubut, Edith Terenzi (UCR), presentó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei, por los diversos agravios al gobernador Ignacio Torres, durante el conflicto por los fondos coparticipables retenidos por la Nación.

En primer lugar, la legisladora patagónica hizo un racconto de la situación económica de Chubut que derivó en la retención de fondos de coparticipación por parte del Estado nacional, lo que llevó a un conflicto con la Provincia.

“La provincia del Chubut tiene una deuda importante de 120 mil millones de pesos con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Fue una deuda generada por el Gobierno anterior, de forma absolutamente irresponsable y de esa forma fue prorrogando los vencimientos para que cayeran en diciembre del 2023, en el comienzo de la gestión de Ignacio Torres. Una deuda irresponsable porque se usó para pagar gastos corrientes; sueldos y aguinaldos”, comenzó diciendo.

En esa línea, recordó: “Esta deuda tenía vencimientos muy gruesos en los primeros tres meses de la gestión de Ignacio Torres. ¿Qué hizo el Gobernador cuando asumió? El 18 de diciembre comenzó a tramitar la renegociación con la intención de pagarle la deuda al Estado federal. Lo hizo por dos vías, una pidiendo la refinanciación dentro del Fondo Fiduciario, con un plazo más largo, con otro tipo de tasas que no fueran tan usureras como el coeficiente CER -que aumenta la deuda día a día de forma exponencial. Este trámite frente al Ministerio de Economía de la Nación. Paralelamente, en el Banco Central (BCRA) el Gobierno de Chubut empezó a gestionar un bono con la garantía de regalías hidrocarburíferas. Para este bono, en diciembre la Legislatura de Chubut autorizó al Gobernador para emitir deuda para cancelar anticipadamente la deuda en el Fondo Fiduciario”.

En ese sentido, la senadora radical manifestó que ambos trámites “tuvieron innumerables dilaciones, nunca se resolvió favorablemente y después supimos que tenía que ver con el disgusto del Presidente con algunas declaraciones que el gobernador Torres había hecho en alguna parte“.

“Entonces se decidió cobrarlo en forma intempestiva y se hizo una retención indebida de nuestra coparticipación en medio de una negociación. ¿Para qué? Probablemente para ahogarnos financieramente con el objeto de doblegar a una provincia chica del sur remoto y quizá para aleccionarnos, todo porque a Milei no le gustaron algunas de las expresiones de Torres”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso en el Senado de la Nación, Terenzi criticó a Javier Milei por su uso de las redes sociales y sus interacciones con polémicos posteos.

“Yo me pregunto: ¿Qué le gusta al presidente Milei? Lo que le gusta al Presidente está expuesto en las redes sociales, de las cuales parece ser adicto. Cuando Milei pone un dedito hacia arriba significa aprobación, adhesión, acompañamiento a ese posteo o publicación. Normalmente cuando el Presidente le pone ‘me gusta’ no se viraliza el troll de turno, se viraliza justamente porque el Presidente le puso me gusta”.

Y ahondó: “¿Qué le gusta a Javier Milei? Por ejemplo a Milei le gusta una publicación donde aparece 4 chicos en calzoncillos, con una infante delante de ellos que tiene la cara del Gobernador de mi provincia, de Ignacio Torres. Eso le gusta a Milei. A veces no perdemos la capacidad de asombro, y uno cree que esto es un límite, que no puede pasar de esto o avanzar más hacia adelante”.

Sin embargo, Terenzi lamentó otro polémico posteo “likeado” por Javier Milei. “Otro ‘me gusta’ que se viralizó en las redes, la imagen del gobernador Ignacio Torres caracterizado con síndrome de Down. Ese es el límite, en algún momento tiene que haber un límite. Que sepa el Presidente de la República que este de actitudes nos avergüenzan y avergüenzan a todos los argentinos de bien como suele llamar el Presidente de la Nación”, aseguró.

Por último, la senadora nacional por Chubut pidió: “Me gustaría que esta vez sí pasara algo con una cuestión de privilegio, a lo mejor soy ingenua, pero tengo esperanzas. ¿Cómo se vuelve atrás después de haber dado un apoyo explicito a la pedofilia, a la violencia sexual y de haber mostrado el síndrome de Down para denostar a un Gobernador? La única forma de volver atrás es pedir disculpas, ojalá el Presidente pida disculpas“.

“El Presidente debería pedirle disculpas a todas las víctimas de violencia sexual, a todas las víctimas de pedofilia y también al colectivo de síndrome de Down. Voy a terminar diciendo que no todo vale en política, no todo vale. Y algunas cuestiones no se puede joder”, concluyó.