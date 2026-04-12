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El Ejército Argentino puso en marcha el Ejercicio Kekén, una de las operaciones de adiestramiento más importantes del año, que tendrá como escenario principal distintos puntos de la Patagonia argentina. El operativo comenzó con una compleja etapa de despliegue que involucra transporte ferroviario, automotor y aéreo, reflejando la magnitud del trabajo logístico en el sur del país.

El Ejercicio Kekén tiene como objetivo poner en evidencia la capacidad del Ejército Argentino para proyectar su presencia en la Patagonia, cubriendo largas distancias en un ambiente tan particular, como es el clima adverso, el terreno complejo y la baja densidad poblacional.

Además, de fortalecer el trabajo logístico y operativo en la región, se busca optimizar el despliegue de medios y consolidar su capacidad de respuesta ante distintos escenarios.

Las maniobras se extenderán hasta el 2 de mayo y están organizadas en tres fases: despliegue inicial, ejecución de operaciones y repliegue final hacia las unidades de origen.

Gran despliegue logístico para el trabajo en la Patagonia

La primera etapa comenzó el 7 de abril con la carga de vehículos livianos en la estación Santos Lugares. Posteriormente, se incorporaron los vehículos de combate TAM 2C-A2, que forman parte de un convoy ferroviario que recorrerá más de 1000 kilómetros hasta la estación Darwin, en la provincia de Río Negro.

En paralelo, otra formación ferroviaria partió desde Córdoba con material de la IVta Brigada Aerotransportada y de la Agrupación Fuerza de Operaciones Especiales. Este tren realiza una parada en La Pampa para sumar vehículos blindados Stryker 8×8 M1126 y unidades Oshkosh, antes de continuar su trayecto hacia Comodoro Rivadavia.

Este esquema refleja el uso del transporte estratégico multimodal, una herramienta clave para el trabajo operativo en la Patagonia, donde las grandes distancias y las condiciones geográficas exigen una planificación precisa.

Las zonas de operaciones en Santa Cruz y Chubut

El Ejercicio Kekén se desarrollará en tres áreas estratégicas de la región, dos en Chubut y una en Santa Cruz, siendo estas específicamente: Comodoro Rivadavía, la Guarnición Ejército Sarmiento y la localidad de Puerto Deseado.

En estos puntos, las fuerzas desplegadas llevarán adelante distintas maniobras que pondrán a prueba su capacidad operativa en el terreno patagónico.

Maniobras militares en un entorno desafiante

A partir del 19 de abril comenzará la fase operativa, con la ocupación de posiciones iniciales y el inicio de las acciones de combate. Las tropas de la IXna Brigada Mecanizada, reforzadas por unidades paracaidistas, fuerzas especiales y diversos sistemas de apoyo, ejecutarán ejercicios que incluyen operaciones defensivas, acciones con fuerzas aerotransportadas, intervención de tropas comando, contraataques y tiros de combate.

El despliegue también contempla la participación de artillería antiaérea con radares, ingenieros, sistemas de comunicaciones y helicópteros, lo que evidencia la complejidad del operativo.

Las maniobras son supervisadas por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército y conducidas por el Comando de la División de Ejército 3, garantizando la coordinación de todas las unidades involucradas y el correcto desarrollo del ejercicio en la Patagonia.