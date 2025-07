Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El periodista y precandidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en Chubut, Ricardo Bustos, apuntó con dureza contra el legislador nacional César Treffinger, a quien responsabilizó por su reciente detención en el marco de una denuncia por supuesta intimidación. Según Bustos, la causa está basada en una “mentira” y forma parte de una maniobra interna para apartarlo de la competencia electoral.

“La detención surge a raíz de una falsa denuncia que me impone Treffinger. Es un impostor que se maneja como si fuera el dueño del partido”, afirmó el comunicador en diálogo con radio Splendid 990. A pesar de que el presidente Javier Milei celebró en redes sociales su arresto, Bustos lo eximió de responsabilidad en el conflicto interno: “Nada empaña la consideración que tengo del Presidente”.

El episodio judicial se origina en una fotografía tomada en mayo durante un acto de campaña en Comodoro Rivadavia, donde Bustos aparece junto a militantes y, sin saberlo -según relató-, con el hijo menor del diputado Treffinger. “Le mandé la foto por cortesía, le dije que era solo para él. Me respondió con un pulgar arriba. Dos meses después me denunció por intimidación”, explicó el periodista.

Treffinger habría interpretado que el envío de esa imagen constituía una amenaza hacia su familia, lo que derivó en una denuncia judicial y en una orden de restricción contra Bustos, que incluye la prohibición de asistir a actos de campaña y de ejercer su rol periodístico en ciertos espacios políticos.

“Puedo admitir que fue imprudente sacarme una foto sin pedir permiso, pero ese día el niño fue fotografiado por la prensa y esas imágenes salieron en todos los medios. El problema es que ahora quiere sacarme del camino, imponer a otro candidato que le responda a él”, aseguró.

Bustos también se refirió al posteo de Javier Milei, quien compartió un mensaje celebrando su detención con la frase “no odiamos suficiente a los periodistas”. Según el precandidato, el mandatario “no conoce los detalles del caso ni la historia real de Treffinger” y suele replicar contenidos sin involucrarse directamente.

El equipo legal de Bustos presentó un recurso para revisar las restricciones impuestas por el juez Tedesco. “Si me quiere poner una perimetral que me aleje 10 metros, perfecto. Pero con esta medida me prohíbe hacer política donde esté Treffinger. Eso es absurdo”, sostuvo el periodista.

Leé más notas de La Opinión Austral