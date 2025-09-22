Empresarios pesqueros piden a Nación que se quiten las retenciones al sector en el presupuesto 2026 La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) solicitará a gobernadores patagónicos que gestionen ante Nación la eliminación de las retenciones a la pesca en el presupuesto 2026, tras quedar excluido el sector de la reciente suspensión transitoria de impuestos que benefició a otras economías regionales.

La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) presentará un pedido formal a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, para que intercedan ante el Gobierno nacional y se eliminen las retenciones al sector pesquero en el presupuesto 2026.

Así lo confirmó el presidente de la CAPIP, Agustín de la Fuente, en diálogo con Radio Chubut, tras analizar el proyecto de presupuesto enviado por la administración del presidente Javier Milei, en el que no se contempla la quita de estas retenciones.

“Vamos a ingresar mañana la nota con el pedido formal, atento a la actitud del gobernador Ignacio Torres, que convocó a los legisladores nacionales para que se tengan en cuenta los intereses provinciales en el tratamiento del presupuesto”, señaló De la Fuente.

El dirigente recordó que las empresas pesqueras no solo deben afrontar retenciones sobre la producción nacional, sino que además enfrentan aranceles en los mercados de destino, que oscilan entre el 10% y el 12% según el país de exportación.

De la Fuente cuestionó que el sector pesquero no haya sido incluido en la reciente suspensión transitoria de retenciones que benefició a otras economías regionales: “Cuando se dio la suspensión a otras economías, nunca se consideró la cuestión pesquera. No es un tema menor”, advirtió.

En ese marco, adelantó que en las próximas horas la CAPIP formalizará nuevamente el reclamo ante las autoridades provinciales y nacionales: “Mañana llevaremos el planteo a los gobernadores de Chubut y Santa Cruz, para que junto a los legisladores, tanto oficialistas como opositores, puedan impulsarlo”.

El presidente de la CAPIP también expresó la inquietud del sector frente a la volatilidad económica: “Estamos preocupados porque creíamos que se mantenía un programa de estabilización de inflación, pero estas variables nos complican”, explicó.

El planteo surge luego que este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara la eliminación temporal de retenciones para todos los granos hasta el 31 de octubre, medida que busca incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado. La resolución alcanza a cereales y oleaginosas y se aplicará hasta que se llegue a un valor liquidado de 7.000 millones de dólares, dentro de un stock estimado en 10.000 millones.

“El Gobierno busca acelerar el ingreso de divisas y reforzar las reservas del Banco Central. Apoyamos toda medida que elimine retenciones, aunque sea temporal”, expresó Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, sobre la iniciativa en el sector agroexportador.

Sin embargo, el sector pesquero aún espera que su reclamo sea escuchado y que se considere una quita similar para proteger la competitividad de las exportaciones argentinas.