Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara Industrial de la Patagonia (CIMA) realizará la presentación oficial de EVENPa2027 en la Casa de Chubut en Buenos Aires. La cuarta edición del evento multisectorial de vinculación y negocios tendrá lugar el 15, 16 y 17 de abril de 2027 en el predio del puerto de Puerto Madryn y contará con la cobertura del Grupo La Opinión Austral.

En diálogo con LU12 AM680, Sergio Pérez, prosecretario de CIMA, brindó detalles de la convocatoria y adelantó las expectativas del sector. “Es la cuarta edición ya, va a ser en abril del año que viene, 15, 16 y 17 de abril. Ya hemos abierto la venta de espacio y se está ocupando el 50%. Lo que viene ahora es la presentación nacional en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de Chubut, como para invitar a traccionar también de todo el país”, afirmó.

“EVENPa es un evento con un impacto nacional. Nos visitaron en 2025 cerca de 650 empresas según nos refirieron en el ingreso. No es solamente regional, sino que la búsqueda es una vinculación y potenciar a nivel nacional e internacional. Es una vidriera de todos los recursos y el potencial que tienen las empresas y las pymes regionales“, indicó.

Una de las imponentes ediciones pasadas del evento industrial. FOTO: EVENPA

Rondas de negocios

Sobre la dinámica comercial y la infraestructura planificada en Puerto Madryn, el dirigente explicó el mecanismo de articulación entre los sectores productivos. “El fuerte que tiene EVENPa son las rondas de negocios, que lo que hacen es acercar a las grandes empresas, los compradores y a los que tienen decisiones dentro de las grandes empresas que pueden ser de petróleo, de pesca, de energía, con las pymes que por ahí de otra manera se hace un poco más dificultoso”, sostuvo en LU12 AM680.

“Nosotros proponemos traccionar a las grandes empresas para que las pymes puedan acceder en las rondas de negocio y en la parte de estands. El predio va a tener cerca de 110 estands y exhibición en el predio del puerto de Puerto Madryn, orientado a lo que es comercio exterior y nuevas tecnologías particularmente en los contenidos”, agregó.

Pérez hizo hincapié en la capacidad técnica instalada en la región. “Tenemos que hacernos fuertes, vincularnos y desde la región los recursos existen, el recurso humano existe, el potencial de las empresas existe. Es poner en valor esto y exhibir que desde acá también se puede proveer, no solamente los servicios básicos, sino servicios de conocimiento, desde la producción, desde la construcción. Está muy capacitado en cuestiones de lo que son los recursos naturales a lo largo y a lo ancho de la Patagonia”, expresó.

Asimismo, subrayó la importancia de fijar las inversiones en el territorio local. “Proponemos el marco y damos el ámbito para que las empresas se encuentren. Nuestro ideal sería que se empiecen a dar negocios. Después de cada evento hacemos la encuesta post evento y nos viene dando muy bien. Transmitir lo que la Patagonia tiene y las capacidades instaladas es para que todo lo que se pueda hacer en la Patagonia se haga en la Patagonia y de acá se vaya al mundo“, remarcó.

Recursos provinciales y empleo

En relación con el escenario económico y laboral de las provincias, el prosecretario de CIMA analizó el cambio en la dinámica regional. “Lo que se percibe es que las provincias van a tener las posibilidades. Esa cuestión de centralidad me parece que, con esta situación, los recursos están en las provincias. Ahí está el gran desafío de que el impacto se haga en las provincias. Ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar y defender la situación para que el impacto sea positivo“, señaló a la emisora.

“En años anteriores era todo como centralizado, como que la gente iba a buscar su bienestar hacia Buenos Aires. Ahora estamos percibiendo que es lo contrario porque los recursos están en las provincias y es donde nosotros tenemos que hacernos fuertes para que ese impacto se vea reflejado en las comunidades y el bienestar de la gente“, agregó.

Finalmente, concluyó sobre las perspectivas para el desarrollo territorial y las pymes locales. “A partir de eso es todo lo que vamos a hacer con este evento, la idea es traccionar, vincularnos y que las capacidades de las empresas se puedan expandir más allá de nuestros límites regionales. Creo que el comercio exterior hoy es una gran posibilidad para los recursos, desde el conocimiento, las producciones locales y las economías regionales. Pero hay una cuestión de que esas grandes inversiones tengan un impacto en esas comunidades para que puedan desarrollarse y generar ese trabajo que es necesario“, finalizó.