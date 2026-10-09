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Ángela Cecilia Pagano Mata asumió como nueva jueza del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, tras una carrera de más de tres décadas en el ámbito judicial, durante la cual desempeñó distintas funciones en Buenos Aires, Bariloche y Neuquén. Su llegada se produce en un momento de transformación del sistema de justicia federal, marcado por la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal y la incorporación de herramientas destinadas a agilizar la resolución de las causas.

En una entrevista con La Opinión Austral, la magistrada repasó su trayectoria, explicó cuáles serán sus prioridades y analizó las particularidades de la actividad delictiva en Comodoro Rivadavia, donde el narcotráfico representa una parte importante de las investigaciones que llegan al fuero federal.

Su recorrido por el Poder Judicial comenzó mucho antes de ocupar un despacho como magistrada. Primero trabajó durante diez meses como meritoria, una modalidad que entonces permitía desempeñar tareas sin recibir remuneración. “Comencé a trabajar en el Poder Judicial como meritoria. Estuve diez meses trabajando gratis. En ese momento eso era posible, hoy ya esa forma de trabajo no se encuentra habilitada”, recordó.

El 3 de marzo de 1989 ingresó al Ministerio Público Fiscal y, desde entonces, ocupó distintos cargos hasta convertirse en secretaria el 21 de abril de 2001. Durante trece años se desempeñó en la Fiscalía de Instrucción N.º 18 de Buenos Aires, antes de incorporarse a la Procuración General de la Nación.

Allí trabajó en distintas áreas, entre ellas la Procuraduría de Violencia Institucional, y participó en tareas de litigio estratégico vinculadas con causas en las que Argentina había recibido condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Su vínculo con la Justicia también tiene una historia familiar. Su padre se jubiló como juez de Cámara de un tribunal oral de la Capital Federal y uno de sus hermanos también desarrolla su carrera como fiscal. “La conversación familiar siempre estuvo relacionada con la Justicia. Eso forma parte de nuestra historia”, expresó.

Con el tiempo, decidió regresar a la Patagonia, una región con la que mantiene un fuerte vínculo afectivo por sus años de crianza y las raíces familiares en Carmen de Patagones. Primero se incorporó a la estructura judicial federal de Bariloche y, posteriormente, fue convocada para desempeñarse como fiscal en Neuquén, donde llegó a conducir una unidad fiscal. Asimismo, intervino en investigaciones de delitos complejos, cuestiones electorales y asuntos federales no penales.

A lo largo de su carrera participó en once concursos ante organismos de selección judicial. Finalmente, el concurso 452 le permitió acceder al cargo que ocupa actualmente en Comodoro Rivadavia.

La flamante jueza Pagano Mata y el intendente Othar Macharashvili.

Uno de los desafíos inmediatos de Pagano Mata es reorganizar el funcionamiento de un tribunal que durante un período prolongado trabajó sin magistrados permanentes. “Este es un tribunal que ha estado mucho tiempo sin jueces permanentes, solo con subrogantes. Ha existido un grupo humano que ha puesto todo de sí para que continuara el servicio de Justicia”, señaló.

En ese sentido, destacó tanto la labor de los magistrados que asumieron temporalmente esas responsabilidades como el compromiso del personal judicial. Para la jueza, su función no se limita a conducir audiencias y resolver expedientes, sino que también implica generar condiciones para mejorar el trabajo colectivo. “Hay una dimensión humana que tiene que ver con los grupos con los que trabajamos, con poder incentivar el progreso y construir estructuras de trabajo”, explicó.

Por tratarse de una incorporación reciente, aclaró que todavía evalúa la organización interna del tribunal y las responsabilidades que asumirá cada integrante de su equipo: “Tengo mucha esperanza en estos nuevos vientos”.

Pagano Mata observa con optimismo la implementación del Código Procesal Penal Federal, que establece un sistema acusatorio y modifica sustancialmente la manera de investigar, juzgar y resolver los conflictos penales. Tras haber atravesado diferentes etapas del funcionamiento judicial argentino, entiende que el nuevo modelo representa una oportunidad para acercar la Justicia a la ciudadanía.

“Tengo mucha esperanza de que estos cambios, estos nuevos vientos que trajo el Código Procesal Federal, nos coloquen en mayor proximidad con la ciudadanía, con mayor contacto con el dilema humano, porque en definitiva en cada conflicto hay un dilema detrás”, afirmó.

La magistrada destacó que el nuevo esquema permite utilizar herramientas que no necesariamente concluyen con una pena de prisión, sino que pueden ofrecer respuestas ajustadas a las características de cada conflicto, siempre dentro de los límites legales. También valoró que se hayan cubierto numerosos cargos judiciales y que exista una nueva dinámica de trabajo. “Estoy muy esperanzada de que esto va a funcionar. Es una nueva realidad, con una nueva ley y con mucha gente con ganas de trabajar”, sostuvo.

Justicia “veloz” y dimensión humana

Uno de los principales objetivos de la magistrada será contribuir a que los procesos judiciales se resuelvan con mayor rapidez, sin perder de vista las particularidades de cada caso. Para Pagano Mata, la eficiencia no puede medirse únicamente a través de estadísticas.

“Si nosotros ponemos el ojo en la estadística, perdemos la condición humana, y al revés. No nos sirve perdernos en un solo caso cuando tenemos 300 casos que atender. Hay que buscar el equilibrio entre ambas sintonías”, planteó.

En ese marco, consideró que las herramientas tecnológicas y la oralidad permiten reducir demoras y facilitar la participación de las personas involucradas en los procesos. “La inmediatez y la celeridad son fundamentales”, remarcó.

Como ejemplo de las posibilidades que ofrece el nuevo sistema, mencionó su participación como fiscal coadyuvante en una investigación relacionada con la RAM en San Carlos de Bariloche, donde se alcanzó un acuerdo tras un trabajo que demandó menos de un año.

Según explicó, investigaciones de esas características podían extenderse durante tres o cuatro años bajo el esquema procesal anterior. “El cambio de velocidad en los procesos es muy importante, porque la ciudadanía espera una respuesta lo más rápido posible. Y para eso tenemos que trabajar todos”, enfatizó.

En la foto, Nicolás Baronetto, Sebastián Ruiz, Ángela Cecilia Pagano Mata, Javier Leal de Ibarra y Othar Macharashvili.

El narcotráfico, uno de los principales desafíos

Al analizar las particularidades del delito en Comodoro Rivadavia, la jueza identificó al narcotráfico como uno de los fenómenos que más intervención demanda de la Justicia federal. Sin embargo, aclaró que su reciente llegada al tribunal todavía no le permite realizar un diagnóstico definitivo sobre todas las investigaciones en curso.

“En términos de características delictivas, tiene la misma impronta que toda la Patagonia, que tiene que ver con el narcotráfico. Eso es lo que maximiza la intervención del fuero federal”, explicó.

En tal aspecto, señaló una diferencia importante entre Comodoro Rivadavia y Neuquén, donde se desempeñó durante varios años. Mientras que en la provincia neuquina las investigaciones por narcomenudeo fueron transferidas a la órbita provincial, en Chubut continúan bajo competencia federal. Según explicó, esta situación genera un volumen considerable de expedientes relacionados con la comercialización de drogas a pequeña escala.

Desde su experiencia, considera que la distribución de competencias puede permitir que la Justicia federal concentre mayores esfuerzos en investigaciones complejas destinadas a desarticular organizaciones criminales.

“Al descender el volumen de casos simples, como es el narcomenudeo, que es de prueba fácil y rápida, se da la posibilidad al fuero federal de meterse en investigaciones de mayor profundidad y poder obtener cuál es el punto de anclaje de toda la estructura criminal”, sostuvo.

“Mientras la provincia trabaja sobre lo más fácil de probar, rápido y en cantidad, el fuero federal tiene el compromiso de avanzar en investigaciones mucho más profundas”, indicó.

“Recién asumí el 6 de octubre, así que el narcomenudeo es lo fundamental. Habrá que ver qué es lo que traen desde el Ministerio Público Fiscal, porque sé que tienen muchas investigaciones”, expresó.

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