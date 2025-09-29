Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La lucha de Ekatherina Kravchenko, la pequeña de tres años oriunda de Comodoro Rivadavia que había conmovido a toda la región y al país con su campaña por un trasplante de corazón, llegó a su fin este lunes 29 de septiembre, fecha que coincide con el Día Mundial del Corazón.

Su familia confirmó el fallecimiento a través de la cuenta oficial de la campaña “Un corazón para Eka”, donde compartieron emotivos mensajes de despedida y agradecieron la ayuda recibida durante este largo proceso. “Elegimos cremación para Eka, para que finalmente pueda ser libre”, escribieron en una de las publicaciones.

“Hoy en el Día Mundial del Corazón, decidiste partir después de dar tanta lucha y esperar ese corazón que nunca llegó. Te voy a recordar siempre con esa hermosa sonrisa”.

Ekatherina permanecía internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires desde octubre de 2024. Tras un grave cuadro de emergencia nacional por trasplante, había sido retirada de la lista de espera en septiembre, luego de sufrir una lesión cerebral irreversible que impedía continuar con el procedimiento.

El desenlace generó profundo dolor en la comunidad de Chubut y Santa Cruz, donde numerosas familias, instituciones y vecinos habían acompañado la campaña solidaria. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño, en los que se resaltó que “su legado será amor, compasión y empatía”.

