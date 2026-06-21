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Tras la mediación del Gobierno de Chubut, las cámaras empresarias y el SOMU sellaron el acuerdo salarial para la estiba. La actividad se acopla a la temporada en aguas nacionales que ya venía operando con buen ritmo en los puertos santacruceños de Caleta Paula y Puerto Deseado, en medio de fuertes reclamos al Gobierno Nacional por la falta de competitividad del sector.

El conflicto pesquero en Chubut llegó a su fin. Tras una mediación del gobierno provincial, las cámaras empresariales CAPIP, CAAP y la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACh) lograron cerrar el acuerdo salarial del 26% con el SOMU.

Con esta firma, la provincia se integra formalmente a la zafra nacional de langostino en aguas nacionales. El entendimiento llegó luego de que el sector empresarial solicitara formalmente la intervención oficial y reclamara la declaración de la emergencia pesquera en Chubut, debido al impacto de las medidas de fuerza en el inicio de la temporada.

Desde el Gobierno de Chubut señalaron que el entendimiento fue alcanzado a partir de una mesa de diálogo impulsada entre las partes con el objetivo de preservar la actividad y sostener los puestos de trabajo vinculados a una de las principales industrias de Chubut, señaló el sitio “Pescare”.

Raúl “Tato” Cereseto, empresario de la Flota Amarilla.

Al referirse al acuerdo, el gobernador Ignacio Torres sostuvo que quedó garantizado “el inicio de una temporada clave para miles de familias chubutenses” y destacó que “cuando todos entienden que el trabajo y la producción tienen que estar por encima de cualquier diferencia, las soluciones aparecen”.

La parálisis de los muelles chubutenses contrastó con el escenario en Santa Cruz. La zafra nacional de langostino ya se encontraba en marcha y la provincia registra, desde el inicio de las operaciones, un buen nivel de movimiento y descarga en sus terminales de Caleta Paula y Puerto Deseado.

Altos costos

Detrás de este conflicto laboral subyace una crisis estructural más profunda relacionada con los costos de producción. Las empresas pesqueras enfrentan una escalada sostenida en los valores del combustible, los aceites, los insumos logísticos y las actualizaciones salariales, un combo que erosiona los márgenes de ganancia frente a mercados internacionales estancados.

El empresariado viene demandando de forma urgente que el Gobierno Nacional aplique medidas de regulación y estímulo que devuelvan competitividad a la actividad exportadora. Sin embargo, las respuestas desde Nación siguen sin aparecer.

Los primeros desembarcos de langostino en aguas santacruceñas.

Toda esta compleja realidad productiva fue adelantada por Raúl “Tato” Cereseto en declaraciones brindadas a La Opinión Austral el pasado 12 de mayo. En aquella oportunidad, el empresario pesquero describió con precisión el nudo del inconveniente que hoy afecta a las flotas patagónicas.

“Si el dólar va a quedar quieto, que resuelvan la inflación”, sentenció Cereseto, marcando el atraso cambiario como el principal factor de asfixia para el complejo pesquero.

El referente de la actividad advirtió sobre el desfasaje que sufren las compañías locales al momento de liquidar sus ventas al exterior. “Hoy tenemos una inflación en dólares muy importante, que hace que nuestros costos sigan subiendo pero nuestros ingresos queden fijos”, precisó en esa fecha a este medio.

La habilitación de los puertos de Chubut normaliza el abastecimiento de la materia prima, pero la viabilidad económica de la temporada en el Atlántico Sur se mantiene bajo la incertidumbre de la macroeconomía nacional.