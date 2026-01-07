Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información clave que permita identificar a los responsables del incendio forestal intencional en Puerto Patriada, que ya arrasó más de 2.000 hectáreas y obligó a evacuar a miles de vecinos y turistas en la Comarca Andina.

El anuncio se realizó este miércoles por la mañana en El Hoyo, durante una conferencia de prensa encabezada por Torres junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, quien arribó a la provincia antes de las 10. El encuentro se dio en el marco del grave avance del fuego, que afecta a distintas localidades de la región.

“Vamos a dar una recompensa de 50 millones de pesos para cualquier información acreditada que tengamos sobre el incendio de acá de la localidad de El Hoyo”, expresó el mandatario provincial. Los datos pueden ser aportados ante la Policía del Chubut y/o la Fiscalía, con el objetivo de avanzar en la investigación judicial.

“No le vamos a dar el gusto a los violentos”

Torres fue contundente al referirse a los responsables del incendio y aseguró que el Estado avanzará “hasta las últimas consecuencias”. “Hoy se puso en peligro la vida de los habitantes de El Hoyo y Epuyén. No podemos dejar que ganen los violentos”, afirmó, y remarcó que habrá una “medida ejemplificadora”.

En la misma línea, el gobernador cuestionó al sistema judicial y pidió penas más severas para este tipo de delitos. “El Código Penal tiene que tener mayores penas y también tiene que haber compromiso de los funcionarios judiciales. No podemos seguir avalando fallos garantistas que tomen delitos de esta magnitud como una contravención simple”, sostuvo.

Ignacio Torres y Diego Santilli recorren el área afectada por los incendios en la Comarca Andina y supervisan los operativos de emergencia.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, calificó el hecho como de “una gravedad absoluta” y fue aún más duro: “Contra esos energúmenos y criminales hay que ir a fondo”.

Asistencia a las familias afectadas

El gobernador confirmó además que ya se está asistiendo a las diez familias que perdieron sus viviendas durante la jornada del martes. En ese sentido, anunció medidas de alivio económico, tras comunicarse con autoridades del Banco del Chubut para suspender cobros de tarjetas y otorgar beneficios crediticios a productores de la zona afectada.

“Vamos a controlar el incendio, a recuperar la paz en la comarca y va a haber una medida ejemplar. Vamos a poner todas nuestras herramientas para dar con los responsables, que caigan presos y estén años presos”, enfatizó Torres.

Incendio intencional y nuevas amenazas

El mandatario provincial confirmó que el incendio en Puerto Patriada fue intencional y advirtió sobre amenazas recibidas en los últimos días, entre ellas una llamada a la Brigada provincial alertando sobre nuevos focos y el hallazgo de granadas en Epuyén. En ese marco, aseguró que el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía y la Procuración trabajan de manera conjunta en las investigaciones.

En tanto, el intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que ya son más de 2.000 las hectáreas afectadas en la jurisdicción y que el número de viviendas dañadas se mantiene en diez. “Tienen que ir presos”, sostuvo el funcionario.

El fuego, que se inició en la tarde del lunes, ya obligó a evacuar a más de 3.000 vecinos y turistas y mantiene en vilo a toda la Comarca Andina, mientras continúan los operativos para contener las llamas.