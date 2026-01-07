Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Horacio Aranda Gamboa (Bae Negocios)

Mientras en la Patagonia se multiplican los incendios forestales intencionales, el diputado nacional por el peronismo, Máximo Kirchner, le exigió al Gobierno nacional a través de su cuenta en redes sociales que desista de su pretensión de derogar la denominada Ley de Manejo del Fuego.

“Otra vez tierra arrasada por el fuego en la Patagonia“, señaló líder de La Cámpora mediante un vídeo difundido en su cuenta de YouTube, en el que se pueden apreciar imágenes que muestran cómo las llamas arrasan campos enteros y bosques nativos, en diferentes regiones del sur argentino.

En el vídeo, también se puede observar al actual Jefe de Gabinete de Milei, Manuel Adorni, anunciando -en el marco de una conferencia de prensa- que “en cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros y también se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30/60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta directamente contra la producción“.

Ante las palabras vertidas en su momento por el funcionario nacional, Máximo se preguntó: “¿Qué cosa dijeron? ¿Qué la Ley de Manejo del Fuego desincentivaba la producción? ¿De verdad?“, tras lo cual y luego de asegurar no estar sorprendido, acotó: “Otra mentira más”.

“Ya lo dijimos: la única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy”, prosiguió en su mensaje el dirigente del peronismo.

En esa línea, dijo que “da igual. Negocio para pocos. Desastre para muchos”, para luego mandarle un mensaje directo al presidente Milei, al exigirle que “la Ley de Manejo del Fuego no debe ser derogada“.

La ley 26.815, denominada como Ley de Manejo del Fuego, fue creada en el año 2012, durante la segunda presidencia de Cristina de Fernández de Kirchner, con el objetivo de proteger el medio ambiente de los incendios forestales y rurales en el todo el país.

Dicha norma iba a ser modificada en el 2020 mediante un proyecto presentado por Máximo y mediante el cual, se amplió la protección de los ecosistemas al prohibir por 30 o 60 años, según el caso, la realización de cambios en el uso de las superficies afectadas por incendios forestales intencionales o accidentales.

Para el caso, vele recordar que a poco de asumir su mandato, a finales del 2023, Milei había anunciado a través de una cadena nacional, su intención de modificar dicha norma, en el marco de la que presentación del mega DNU, aunque finalmente, en el decreto publicado no figuró ningún artículo que estableciera cambios en la Ley de Manejo del Fuego.

Torres ofrece recompensa para dar con autores de los incendios

Durante la jornada de este miércoles, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ofreció una conferencia de prensa en la que tras detallar el plan de acción dispuesto del Ejecutivo provincial para hacer frente a los incendios forestales que afectan a distintos sectores de la región cordillerana, anunció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables de los incendios forestales intencionales.

Desde la localidad de El Hoyo y acompañado por el ministro del Interior de Nación, Diego Santilli, Torres ofreció un informe sobre el estado de los focos registrados en las localidades de Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces, y también dio cuenta de las tareas que vienen desplegando las brigadas provinciales y nacionales que buscan controlar los incendios y detener el avance de las llamas.

Pero además y ante la confirmación oficial de que el incendio desencadenado y ya controlado en la localidad de Cholila, y el foco aún activo en la zona de Puerto Patriada fueron intencionales, Torres anunció “una recompensa de 50 millones de pesos para cualquier información acreditada que tengamos sobre el incendio de la localidad de El Hoyo”.

Según lo indicado por el Gobernador, los datos podrán ser aportados “en la comisaría más cercana, para colaborar de manera complementaria con la Fiscalía, la Procuración y las Fuerzas Federales”, con el objetivo de “dar con los responsables rápidamente y que haya una medida ejemplificadora como corresponde”.

Leé más notas de La Opinión Austral