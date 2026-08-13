Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se refirió al debate por la minería en la provincia y aseguró que está dispuesto a discutir su desarrollo, aunque remarcó que debe existir licencia social.

Las declaraciones se dueron durante el encuentro de la AmCham Energy, que cuenta con la cobertura especial de La Opinión Austral a cargo de las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose, quienes dialogaron con el mandatario.

“No le tengo miedo a esa discusión”, afirmó Torres, aunque remarcó que cualquier avance deberá contar con licencia social. “Hay un potencial muy importante y es trabajo”, sostuvo pero señaló que el debate también debe contemplar el impacto ambiental.

El gobernador recordó que la provincia tiene una ley que prohíbe el uso de cianuro, vinculada a la minería metalífera, pero señaló que existen otros tipos de minería. “La discusión se tiene que dar no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también de qué queda en la provincia, cómo se administran esos recursos que se explotan y también cuál es eventualmente el pasivo social”, explicó.

Al referirse al potencial minero, Torres reconoció la importancia del proyecto ubicado en la Meseta. “El segundo a nivel mundial, lo tengo clarísimo”.

Sin embargo, recordó la crisis que atravesó Chubut en 2021 tras la aprobación de la zonificación minera. “Por dar mal esa discusión en su momento la Casa de Gobierno terminó prendida fuego y se perdió una oportunidad muy importante porque se hizo a oscuras, en una votación a las tres de la mañana, sin dar las discusiones que se tenían que dar. Yo no voy a cometer los mismos errores del pasado, yo soy pro desarrollo, pero las cosas hay que hacerlas bien”, afirmó.

Las declaraciones del gobernador se produjeron luego de que el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, reclamara reabrir el debate sobre la minería.

Al analizar la postura de los distintos actores políticos, el dirigente sindical, señaló en El Comodorense Stream, que existe una resistencia a abordar el tema por el costo que puede implicar. En ese sentido, sostuvo que “la clase política tiene miedo de decir ‘tenemos que hacer esto por el bien de Chubut’.

Asimismo, Avila consideró que la provincia no puede seguir postergando una discusión sobre nuevas alternativas productivas y remarcó “se trata de una discusión valiente que tienen que hacer todos los chubutenses juntos”.

Por último, al comparar la situación de Chubut con otras provincias patagónicas, señaló que existen ejemplos cercanos que muestran un camino diferente. Al respecto, expresó: “Miremos Santa Cruz cómo avanza con el tema minería, y acá nosotros esperando un milagro”.