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El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este lunes por la mañana la ceremonia de juramento de tres funcionarios que se incorporan a distintas áreas de su Gabinete, en el marco de una reorganización orientada a fortalecer las políticas productivas, financieras y habitacionales de la provincia.

Durante el acto, Mario Sebastián Cejas asumió como nuevo secretario de Pesca, mientras que Francisco Agustín Cerra Guza quedó al frente de la Subsecretaría de Coordinación Financiera del Ministerio de Economía. Por su parte, Diego Brandán fue designado presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU).

Ignacio Torres tomó juramento a Francisco Agustín Cerra Guza, quien asumió como subsecretario de Coordinación Financiera del Ministerio de Economía de Chubut.

Los cambios en las distintas áreas

La designación de Cejas quedó establecida mediante el Decreto Nº 1773/26, que formalizó su llegada a la Secretaría de Pesca provincial. En tanto, Brandán, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de esa cartera, pasará a conducir el organismo encargado de la política habitacional, según lo dispuesto en el Decreto Nº 1774/26.

Por otra parte, Cerra Guza fue oficializado como subsecretario de Coordinación Financiera a través del Decreto Nº 1.735/26. El licenciado ocupará el lugar que dejó Marcos Daniel Bensimon, tras presentar su renuncia.

La incorporación de los nuevos funcionarios y las modificaciones en el Gabinete, se enmarcan en los cambios anticipados por el titular del Ejecutivo días atrás, con el objetivo de profundizar la agenda productiva y financiera, como así también fortalecer la política habitacional de la actual gestión en todo el territorio provincial.

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