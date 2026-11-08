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La llegada del Papa León XIV marcará un acontecimiento histórico para la Argentina y convocará a representantes de distintos sectores políticos, sociales y religiosos. En ese marco, los gobernadores de Santa Cruz y Chubut, Claudio Vidal y Ignacio “Nacho” Torres estarán presentes en el encuentro previsto para este domingo 8 de noviembre, a las 18:30, en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.

La recepción, organizada por la Secretaría General de la Presidencia, reunirá a autoridades de los distintos poderes del Estado y referentes de diversos sectores sociales y económicos. El ingreso de los invitados será por Corrientes 192.

El Palacio Libertad será el escenario de la recepción oficial al papa León XIV, con la presencia de autoridades nacionales y gobernadores.

Ambos mandatarios confirmaron su participación en diálogo con La Opinión Austral y destacaron la importancia institucional de acompañar la visita del Sumo Pontífice.

Qué dijeron sobre la visita del Papa

El gobernador de Chubut confirmó su asistencia durante una reunión de trabajo en la Capital Federal. Además, explicó que puso a disposición la logística provincial para facilitar el traslado de familias chubutenses interesadas en participar de las actividades, a partir de un pedido de la Iglesia.

“Un llamado del obispo que me dijo que había muchas familias que querían ir, que querían estar presentes, así que de manera conjunta también con la Iglesia, para que puedan estar presentes, pusimos a disposición la logística”, señaló Torres a este medio.

También remarcó la trascendencia de la convocatoria y la importancia de que los ciudadanos puedan formar parte del acontecimiento. “Es un momento muy importante, histórico, a nivel nacional, así que también es muy importante que la mayor cantidad de chubutenses que puedan estar presentes estén presentes. Vamos a tener un encuentro”, expresó.

La entrada de los invitados a la recepción del papa León XIV, en Corrientes 192

Por su parte, Claudio Vidal ratificó que estará en la recepción durante una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, luego de la firma de los acuerdos para reactivar las represas sobre el río Santa Cruz.

“Claro que sí, voy a participar. He recibido las invitaciones. Voy a estar. Tengo que estar. Hay una cuestión institucional que siempre se debe respetar, pero además, ¿cómo no voy a estar para representar a mi provincia si se trata de alguien tan importante?”, manifestó el gobernador santacruceño.

Vidal también expresó su expectativa de que la llegada de León XIV contribuya a generar un clima de mayor entendimiento en el país. “No siempre tenemos la visita del Papa a la Argentina. Se va a movilizar toda la comunidad religiosa y ojalá que sirva para armonizar y dejar un poco más de paz en nuestro país”, sostuvo.

En esa línea, consideró que la Argentina necesita recuperar la tranquilidad y la convivencia en medio de un escenario complejo. “Nuestro país merece más calma, tranquilidad, armonía, un poco más de paz”, agregó.

La Opinión Austral tendrá una cobertura especial de la visita del papa León XIV

La llegada del Santo Padre tendrá una amplia agenda de actividades y celebraciones religiosas, con encuentros que convocarán a miles de fieles en distintos puntos del país.

Ante la trascendencia de este acontecimiento histórico, La Opinión Austral realizará una cobertura especial de toda la visita del papa León XIV, con información minuto a minuto, imágenes, testimonios y los detalles de cada actividad. La cobertura podrá seguirse a través de nuestras redes sociales, en laopinionaustral.com.ar, mediante las transmisiones de LU12 AM680, FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1, y en nuestra edición impresa, con toda la información para acompañar de cerca cada momento de la visita del Santo Padre.

Desde su arribo a Buenos Aires hasta los encuentros previstos durante su estadía, el medio acompañará minuto a minuto un acontecimiento histórico para la comunidad católica y para la Argentina.