Los incendios forestales en Chubut continúan fuera de control y mantienen en alerta a toda la Comarca Andina. Aunque Vialidad Nacional informó que se habilitó la circulación para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional 40, las autoridades solicitan transitar con “extrema precaución” debido a la baja visibilidad provocada por el intenso humo y la presencia permanente de equipos de emergencia en la zona.

Durante la noche del jueves, videos difundidos en redes sociales generaron alarma al mostrar cómo las llamas alcanzaron la traza de la Ruta 40. Ante el avance del fuego, el Municipio de Epuyén dispuso el corte total del tránsito en sectores claves como Letras Corpóreas, Puente Apablaza y el balcón de Epuyén, especialmente en el tramo Epuyén–El Hoyo.

Este viernes por la mañana, Vialidad Nacional confirmó que se levantó la prohibición de circulación entre Epuyén y El Hoyo. Sin embargo, remarcaron que los automovilistas deben conducir con máxima precaución debido a la visibilidad reducida por el humo y al constante movimiento de brigadistas, autobombas y vehículos logísticos que trabajan en la emergencia.

“El tránsito está habilitado para todo tipo de vehículos, pero se debe respetar estrictamente las indicaciones del personal de seguridad”, indicaron desde el organismo nacional.

Más de 200 brigadistas combaten el fuego

Más de 200 brigadistas provinciales y nacionales trabajan de manera coordinada en tres áreas críticas de la Cordillera chubutense. El operativo cuenta con apoyo de medios aéreos, bomberos voluntarios de toda la provincia, personal de Vialidad, fuerzas de seguridad y el Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego.

Según datos oficiales, el dispositivo involucra a más de 350 personas entre combatientes y grupos de apoyo, además de helicópteros Bell 407 y Bell 412, aviones anfibios y aeronaves AT 802 para el lanzamiento de agua.

Uno de los refuerzos más importantes es el Boeing 737 Fireliner, considerado el avión hidrante más grande de Latinoamérica, proveniente de Santiago del Estero, con capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua por descarga.

Evacuaciones preventivas en Epuyén

Este jueves por la tarde, el operativo provincial evacuó de manera preventiva a los vecinos de las zonas de La Angostura y El Coihue, con el objetivo de resguardar la seguridad de las familias. Desde la Municipalidad de Epuyén solicitaron a residentes y turistas trasladarse de forma ordenada al gimnasio municipal, designado como centro de evacuación.

“Por favor, mantengan la calma y sigan las instrucciones de las autoridades”, pidieron desde la comuna.

El jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Ariel Ruiz, explicó que la magnitud del incendio se debe a la fuerte sequía que atraviesa la región.

“Tenemos un año de mucha sequía, un invierno muy seco, la cordillera no pudo juntar nieve y eso afectó el reservorio de agua. Todo eso se transforma en un combustible explosivo”, señaló. Además, detalló que el fuego avanzó rápidamente por zonas de pinar, especies altamente inflamables, hasta alcanzar sectores cercanos a la Ruta 40.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se esperan tormentas aisladas en Epuyén. Si bien las lluvias podrían ayudar a los brigadistas, la actividad eléctrica podría generar nuevos focos ígneos, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo constante del clima.

Desde el inicio del incendio, más de 3.000 personas fueron evacuadas, cifra que podría incrementarse en las próximas horas. También se reportan pérdidas de animales y graves daños ambientales.

El último parte del SPLIF indicó que el índice de peligrosidad por incendios es extremo en El Bolsón, General Conesa, Río Colorado y Viedma, mientras que en Bariloche y Luis Beltrán se mantiene en nivel alto.

El operativo integra a múltiples organismos: Secretaría de Bosques, Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Subsecretaría de Protección Ciudadana, Agencia Provincial de Seguridad Vial, municipios, fuerzas policiales, Ministerio de Educación, Secretaría de Salud, Ejército y Gendarmería Nacional, entre otros.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial mantiene activos los números de emergencia 0800-222-6272 y 0800-333-0073, además de actualizaciones constantes en su sitio web oficial.

Recomiendan evitar viajes innecesarios

Las autoridades reiteran el pedido de evitar viajes innecesarios por la zona afectada, respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informados a través de canales oficiales.

La situación continúa siendo crítica y el trabajo de los brigadistas resulta clave para contener uno de los incendios más graves de la temporada de verano en la Patagonia.