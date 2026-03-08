Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) inició los ensayos a campo de BioVar Patagonia, un bioproducto desarrollado por investigadoras de la sede Esquel para combatir el ácaro Varroa destructor, considerado uno de los principales enemigos de las abejas a nivel mundial.

La formulación fue creada por el grupo de científicas que dirige la doctora Susana Rizzuto, del Laboratorio de Investigación en Evolución y Biodiversidad (LIEB) de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. El producto se encuentra actualmente en evaluación bajo el protocolo del SENASA.

Las abejas cumplen un rol clave en la polinización de cultivos y en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, la presencia del ácaro Varroa destructor afecta gravemente a las colmenas, ya que perfora la cutícula de las abejas, las debilita y favorece infecciones secundarias que pueden derivar en el colapso de las colonias.

Bio Var ayudará a combatir el ácaro Varroa destructor: FOTO: TIMOTEO CUCULLU.

Frente a este problema, el equipo de investigación trabaja desde hace años en el desarrollo de alternativas sustentables para el control sanitario en la apicultura. La doctora Rizzuto lleva casi tres décadas dedicada al estudio de artrópodos y a la sanidad apícola en la región.

El proyecto se desarrolla junto a la doctora Rosa Manzo y un equipo integrado por becarias y estudiantes, entre ellas la licenciada Carolina Amaturi y la licenciada Brenda Freeman. El resultado de ese trabajo es BioVar Patagonia, un bioproducto formulado a partir de aceites esenciales de plantas cultivadas en la zona de Esquel.

Desde el 9 de febrero y hasta el 30 de marzo el equipo científico realiza los ensayos a campo en distintos apiarios de la región. Estas pruebas buscan determinar cuál es la dosis adecuada para que los compuestos naturales resulten eficaces en condiciones reales, teniendo en cuenta factores como el viento patagónico y las variaciones térmicas.

Los aceites esenciales, si bien presentan ventajas por su origen natural y su menor impacto ambiental, son sustancias volátiles que pueden comportarse de manera diferente según la temperatura, la humedad y las características de cada ambiente.

Una vez definida la concentración óptima, el equipo repetirá la experiencia junto a productores de asociaciones de apicultores de la Comarca y de Epuyén. También participarán técnicos del INTA y del Ministerio de Producción de Chubut, con base en la ciudad de Trelew.

El objetivo es evaluar el comportamiento del producto en distintos ambientes de la provincia y avanzar en una posible aplicación productiva. Desde el equipo científico destacan que, a futuro, podría analizarse la posibilidad de producir el bioproducto desde la universidad pública.

BioVar Patagonia fue desarrollado por el grupo de Sanidad Apícola de la Sección Artrópodos del Laboratorio de Investigación en Evolución y Biodiversidad.

El proyecto busca demostrar cómo la investigación aplicada, vinculada a problemáticas territoriales y articulada con el sector productivo, puede generar soluciones innovadoras con impacto ambiental y económico positivo.