Un productor de la provincia de Santa Cruz vendió, en una cifra considerada récord para la última década, al ejemplar destacado de la categoría media lana correspondiente a la raza pol merino. Se trata de Carlos “Charly” Bain, de la reconocida cabaña “Floradora”, situada en la zona de Jaramillo-Fitz Roy.

Bain consagró al ejemplar identificado con el Brete 50-X859. El animal fue adquirido en el remate por las cabañas La Mirta, La Angelita y Don Ernesto, firmas que compartieron la inversión que superó los registros de las últimas diez ediciones de la Exposición Ganadera comodorense.

El ejemplar fue el destacado en la categoría 4 dientes y resultó la compra “estrella” de la muestra. En sus épocas de esplendor, este tipo de ejemplares solía costar el precio equivalente a “una camioneta cero kilómetro”.

Mientras tanto, un ejemplar merino australiano astado de lana entera, identificado como Brete 18 de la Cabaña Bahía Victoria de Perito Moreno, propiedad del empresario Cristóbal López, fue premiado como Gran Campeón Supremo. Pese a sus pergaminos y potencial, el animal no fue puesto a la venta.

“Contamos con la participación de una sola cabaña de la provincia de Santa Cruz. Le quiero dar un aplauso enorme por el esfuerzo que hizo para poder estar acá”, reconoció el presidente anfitrión, Andrés Fajardo.

El dirigente agregó: “Se siente la ausencia de todos aquellos productores y amigos que siempre han estado presentes y que, por distintos motivos, no han podido venir”.

La 88° Exposición Rural congregó una concurrencia récord. La organización modificó su fecha tradicional para permitir la presencia de delegaciones escolares, que recorrieron estands y se interiorizaron sobre la vida en el campo.

Andrés Fajardo, quien asumió hace ocho meses, reconoció el impacto de la apertura de la barrera sanitaria para el ingreso de carne con hueso a la Patagonia. “Participamos activamente de los debates defendiendo nuestro estatus sanitario patagónico, reconocido internacionalmente”, dijo el directivo.

Indicó además el seguimiento de las consecuencias que puede implicar esta decisión. Otro de los puntos de preocupación es el despoblamiento rural.

“Más del 50% de los campos patagónicos están despoblados y estos son datos reales que preocupan”, afirmaron desde la organización. Esta situación, agregaron, agrava el problema de la depredación de animales, cuyas pérdidas aumentaron “del 7 al 20%”.

En ese marco, aclararon que el sector productivo “no está en contra de la conservación de especies autóctonas”. Sin embargo, reclamaron “herramientas claras y planes de manejo de depredadores y de especies”.

Fajardo consideró necesario avanzar en un plan integral de manejo del agua debido a la fuerte sequía que atraviesa la región. Sumó también la preocupación por el avance de la sarna ovina y las dificultades que afectan al mejoramiento genético regional.

Por su parte, el intendente Othar Macharashvili destacó el valor estratégico que tiene la Patagonia y el rol del sector productivo para el desarrollo regional. En el discurso inaugural, remarcó la necesidad de avanzar con propuestas concretas.

Instó a trabajar de manera conjunta entre los distintos actores para potenciar las oportunidades que ofrece el territorio. “Tenemos que ir con propuestas concretas, debatirlas en las mesas y, si tenemos razón, defenderlas. Pero lo más importante es que tenemos que ir todos juntos”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la Patagonia cuenta con un “territorio espectacular y un sello propio en el mundo”. No obstante, también planteó el desafío de poblar y desarrollar las grandes extensiones productivas de la región.

Macharashvili valoró el trabajo de los organizadores de la Expo y de la nueva comisión directiva liderada por Andrés Fajardo. Destacó especialmente la participación de jóvenes que se suman a impulsar el sector.

“Ver a tantos jóvenes que se han puesto esto al hombro nos da la esperanza de que todo esto puede suceder”, afirmó el intendente de la ciudad petrolera.

El subsecretario nacional de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe, destacó acciones impulsadas por el Gobierno nacional para fortalecer la producción ovina. Subrayó la conformación de la Mesa de Trabajo Ovina Patagónica.

Dicha mesa está integrada por 16 actores representativos de la cadena productiva. En ese ámbito se definieron ejes estratégicos vinculados al comercio exterior, la sanidad, el consumo interno y la eficiencia productiva.

De ese trabajo surgieron medidas como líneas de financiamiento específicas para el sector a través del Banco Nación. También se creó un equipo técnico para abordar la problemática de la sarna ovina, en coordinación con Senasa e INTA.

El funcionario indicó que las exportaciones de lana aumentaron un 48% en volumen respecto de las últimas zafras. También crecieron las ventas externas de carne ovina y bovina desde la Patagonia.

Finalmente, instó a “aprovechar” los más de 40 mercados abiertos para productos ovinos y la cuota de exportación hacia Europa y el Reino Unido. Esto permite colocar carne de alta calidad en destinos internacionales.

Desigualdad superficiaria

A su turno, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, hizo referencia a la situación de los productores ovinos superficiarios de la Patagonia.

Reclamó medidas concretas que transformen el reconocimiento histórico en verdadera competitividad. Abordó la problemática de los superficiarios, quienes son dueños de la superficie de sus campos pero no del subsuelo.

Señaló que, en regiones como el sur de Chubut, la convivencia con la actividad hidrocarburífera genera impactos productivos. Estos deben ser compensados de manera justa y previsible por las empresas.

“Ser superficiario en la Patagonia no puede seguir siendo sinónimo de desigualdad. Quien produce, invierte y cuida la tierra merece reglas claras, previsibilidad y compensaciones acordes al impacto que sufre su campo”, afirmó Castagnani.

El presidente de CRA sostuvo que la producción ovina patagónica es estratégica para el arraigo, el empleo y la soberanía territorial. Advirtió que, sin condiciones adecuadas, muchas explotaciones quedan al límite de la viabilidad económica.

“El ovino no es solo una actividad económica: es identidad, es cultura y es presencia argentina en cada rincón de la estepa”, destacó el dirigente nacional durante el acto.

Finalmente, Castagnani llamó a consolidar un verdadero federalismo productivo que contemple las particularidades de la región. Pidió herramientas específicas para el desarrollo del sector ovino en el sur del país.

“No todas las regiones producen en las mismas condiciones. El Sur argentino necesita políticas diferenciadas, previsibilidad y decisiones que transformen el reconocimiento en competitividad real”, concluyó el titular de CRA.