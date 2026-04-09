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La muerte de Ángel, un niño de 4 años en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, continúa rodeada de incertidumbre y es objeto de una investigación judicial que intenta esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Desde la Fiscalía indicaron que uno de los puntos centrales es determinar la causa de muerte, ya que hasta el momento no hay precisiones concluyentes. El menor ingresó al hospital en estado crítico y, pese a los intentos de reanimación, falleció horas después.

En ese marco, la autopsia se vuelve una prueba fundamental. Los estudios forenses buscan establecer si existió una causa natural, un cuadro previo no detectado o si hubo algún tipo de intervención externa que derivara en el desenlace fatal.

Medidas judiciales y líneas de investigación

En una entrevista exclusiva de LU12 con Adrián Flores, periodista del Diario Crónica de Comodoro Rivadavia, contó que “las autoridades médicas dicen que Ángel López, de 4 años, llega con un cuadro de cardio-respiratorio del que no se puede recuperar en el Hospital Regional. Luego, la denuncia del padre del niño llega al Ministerio Público Fiscal y comienza allí una investigación para tratar de determinar las causas de su muerte.”

En la recolección de pruebas del Ministerio Público Fiscal para reconstruir las horas previas al fallecimiento del niño se incluyen pericias médicas, toma de testimonios y análisis del entorno en el que vivía.

A nivel médico, se han encontrado golpes internos en el cuerpo del menor y se debe determinar, a través de un estudio anatomopatológico, si se debe a “golpes que haya recibido antes de la muerte o no”.

No se descarta ninguna hipótesis y se busca para establecer si hubo responsabilidades penales, ya sea por acción directa o por omisión en el cuidado del menor. El trasfondo es complejo ya que según se pudo saber había “una tensión entre los padres con una tenencia y un video que se ha hecho conocer por parte de de los familiares de su papá, en el que el niño decía que no quería ir con una de las partes”.

En ese sentido, también se analiza el contexto social del niño, así como posibles intervenciones previas de organismos estatales vinculados a la protección de la infancia. “Se está haciendo un informe socioambiental de la zona en la que vivía el niño ya que es una zona que carece de algunos servicios básicos”.

Según trascendió, existirían antecedentes de advertencias o situaciones previas que no habrían sido abordadas con la urgencia necesaria. Estas versiones son parte de las líneas que podrían ser evaluadas en el marco de la investigación.

Convocan a una movilización por justicia

En paralelo al avance judicial, familiares, allegados y vecinos convocaron a una movilización el viernes 10 a las 11 de la mañana a la ciudad judicial para exigir el esclarecimiento del hecho. “El hecho ha generado mucha indignación de la población, ya que fue decisión de la justicia el no haber escuchado al niño.”, aclaró el periodista.

La protesta se realizará bajo la consigna “Justicia por Ángel” y busca visibilizar el caso, además de reclamar celeridad en la investigación y respuestas concretas por parte de las autoridades.

Para la jornada, se ha solicitado a quienes asistan llevar globos blancos y velas, como un gesto de homenaje y reclamo pacífico. El mensaje de la convocatoria trasciende el caso particular y amplía el foco hacia una problemática social más profunda.